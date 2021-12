Elezioni provinciali: alle 12 affluenza al 33,19%

Grande affluenza di votanti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale.

Alle ore 12 di sabato 18 dicembre hanno già votato 930 Amministratori comunali su un totale di 2.802, sia nei seggi di Cuneo, sia in quello di Alba allestito in Municipio pari.

Il dato è pari al 33,19% degli aventi diritto e l’affluenza di sindaci e consiglieri comunali è continua, già dal primo mattino, pur mantenendo le regole del distanziamento. Le urne resteranno aperte fino alle 20 e domani domenica 19 dicembre si procederà allo spoglio per la nomina dei 12 nuovi consiglieri provinciali.

Quattro le liste che si presentano con 42 candidati che sulla scheda compaiono nel seguente ordine: Piccoli Comuni della Granda (6 candidati); Granda in Azione (12 candidati); Ripartiamo dalla Granda (12 candidati); La nostra Provincia (12 candidati).

La votazione di secondo livello e a suffragio ristretto perché riguarda soltanto gli Amministratori comunali, non c’è quorum e il voto è ponderato in cinque fasce diverse a seconda della popolazione del comune. Le schede sono di colore diverso in base alle fasce di popolazione, si può votare la lista e dare una sola preferenza, senza possibilità di voto disgiunto.