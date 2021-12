Tanti amministratori al voto a Cuneo per le elezioni provinciali [FOTO]

C'è un flusso continuo di amministratori al voto a Cuneo per le elezioni provinciali.

Si vota oggi, sabato 18 dicembre, fino alle 22. Un unico seggio con due sezioni: al Palazzo della Provincia di Cuneo e al Municipio di Alba.

Al voto 2.802 amministratori per i 247 Comuni della Provincia per assegnare i 12 posti del Consiglio provinciale. Non si assegna invece la presidenza, in quanto Borgna scade nel 2022, a fine mandato da sindaco.



I voti verranno calcolati sulla base di un sistema elettorale "ponderato": i voti espressi dai singoli amministratori verranno conteggiati secondo un moltiplicatore basato sulla dimensione per abitanti del Comune di provenienza.





Quattro le liste.



“Piccoli Comuni della Granda”: Giovanni Gatti, sindaco di Moretta; Daniela Costamagna, sindaco di Vottignasco; Katia Nicoletta Disderi, consigliere comunale di Revello; Francesca Reitano, consigliere comunale di Cardè; Maurizio Rignon, vicesindaco di Castelmagno e Giuseppe Sarcinelli, sindaco di Villafalletto.



Granda in Azione: Pietro Danna, consigliere provinciale uscente e consigliere di Monastero Vasco; Lorenzo Busciglio, sindaco di Beinette; Vincenzo Pellegrino consigliere comunale a Cuneo; Silvio Artusio Comba, sindaco di Monticello d’Alba; Marco Dessi, consigliere comunale a Celle Macra; Ivana Casale, assessore di Manta; Daniela Pioppi, consigliere comunale di Roccaforte Mondovì; Francesca Policriti, consigliere comunale di Roccabruna; Daniela Sandrone, consigliere comunale di Dogliani; Sismia Selvaggia Spertino, consigliera comunale di Trinità; Francesco Papalia, consigliere comunale di Borgo San Dalmazzo; Emanuele Sottimano, sindaco di Niella Belbo.



“Ripartiamo dalla Granda”: Massimo Antoniotti, consigliere provinciale uscente e consigliere a Borgomale; Marco Bailo, sindaco di Magliano Alpi; Isaac Carrara, consigliere a Garessio; Roberto Cilluffo, consigliere a Martiniana Po; Annalisa Ghella, sindaco di Neive; Simona Giaccardi, presidente del Consiglio comunale di Fossano; Sharon Giraudo, vicesindaco di Valdieri; Dario Nero, consigliere di Cavallermaggiore; Antonio Panero, vicesindaco di Centallo: Federica Raviolo, assessore a Viola; Stefano Rosso, vicesindaco di Sommariva Perno; Graziella Viale, vicesindaco di Roaschia.



“La Nostra Provincia”: Mauro Astesano, sindaco di Dronero; Milena Caraglio, consigliere a Vernante; Silvano Dovetta, sindaco di Venasca e presidente dell’Unione Montana Valle Varaita; Loris Emanuel, sindaco di Moiola e presidente dell’Unione montana Valle Stura; Flavio Manavella, vicepresidente uscente e consigliere a Bagnolo; Rosanna Martini, consigliere di Alba; Anna Maria Molinari, consigliere provinciale uscente e vicesindaco di Castelletto Uzzone; Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore; Rosita Serra, consigliere provinciale uscente e consigliere a Fossano; Bruna Sibille, consigliere comunale di Bra, ex assessore provinciale e regionale; Domenico Sperone, consigliere a Canale d’Alba; Sara Tomatis, consigliere comunale a Cuneo.



Lo spoglio delle schede avverrà da domenica mattina.