Calcio Serie D: al "Bravi" si gioca Bra-Vado, la webcronaca del match (LIVE)

BRA-VADO 0-0

42' Il Bra preme e prova a chiudere gli avversari con Marchisone particolarmente ispirato

38' La partita si incattivisce. Anselmo duro su Marchisone, terzo ammonito in pochi minuti per la squadra ligure

37' Cartellino giallo anche per Brondi (fallo su Magnaldi)

35' Aperi è il primo ammonito del match (fallo su Tuzza)

30' Il Vado si fa vedere dalle parti di Tunno. Anselmo arriva sul fondo e suggerisce per l'accorrente Cattaneo che calcia alto da posizione centrale

21' Padroni di casa insidiosi. Magnaldi sfonda a destra e mette in mezzo, la difesa del Vado sbroglia con qualche affanno

16' Ritmo alto e grande equilibrio sul terreno di gioco dell' "Attilio Bravi"

6' Bra ad un passo dal vantaggio, delizioso lancio di Capellupo per Tuzza che,a tu per tu con Cirillo, angola troppo la conclusione

5' scontro Ferla-De Bode, ha la peggio il difensore ospite. Necessarie le cure dei sanitari

2' Il Bra prova subito a rendersi pericoloso: cross di Marchisone, Magnaldi svirgola

1' fischio d'inizio (14,32)

Le scelte di formazione dei due tecnici, Floris e Solari. Tra i giallorossi parte dalla panchina il nuovo acquisto Pavesi.

Bra (3-4-1-2): 1 Tunno, Daqoune, Tos, Quitadamo; Magnaldi, Marchetti, Capellupo, Bongiovanni; Tuzza; Ferla, Marchisone. A disp: 22 Coria, 4 Rossi, 6 Sia, 9 Pavesi, 14 Di Benedetto, Todisco, 19 Veneziano, 20 Masawoud, 25 Barbuto

Vado (3-5-2): Cirillo, Tinti, De Bode, Brero; Gandolfo, Brondi, Giuffrida, Cattaneo, Anselmo; Capra, Aperi. A disp: Colantonio, Nicoletti, Favara, Casazza, Turone, Della Rossa, Lazzaretti, Lagorio, Galvanio

All'Attilio Bravi di Bra si gioca Bra-Vado, 17^giornata del girone A di Serie D. Si affrontano due squadre in salute: i giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive (rinviata la partita con la Sanremese), mentre la squadra ligure non perde dal 31 ottobre (0-5 in casa del Novara) ed ha vinto le ultime due partite esterne (contro Imperia e Ligorna).