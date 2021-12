Calcio Serie D - Saluzzo, mercato caldo in entrata e in uscita: Enzo Fink nuovo giocatore granata

Mercato e gare di campionato viaggiano insieme in questa parte di stagione per il Saluzzo.

In programma, di qui a breve, ben quattro gare esterne ed una sola interna per la squadra allenata da mister Mauro Briano.

SABATO 18 DICEMBRE ASTI-SALUZZO

MERCOLEDI 22 DICEMBRE SALUZZO-CITTA DI VARESE

GIOVEDI 30 DICEMBRE BORGOSESIA-SALUZZO

DOMENICA 9 GENNAIO 2022 IMPERIA-SALUZZO

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 BRA-SALUZZO

I dirigenti granata con in testa il presidente Giampiero Boretto sono molto attivi sul fronte mercato sia per quanto riguarda operazioni in entrata che in uscita.

Dopo L'operazione che ha portato di recente i 5 italo/brasiliani nel marchesato, si aggiunge in queste ore Enzo Fink classe 2001 attacccante.

Il ds Degiovanni "Dopo l'accordo stipulato dal presidente Boretto è chiaro che questa è l'asse portante, ma stiamo analizzando anche altri profili, vogliamo dare a mister Briano la rosa più competitiva possibile per la seconda parte della stagione, per raggiungere il nostro obbiettivo che resta il mantenimento della categoria"

In uscita: Testardi direzione Veneto, svincolati Matera, Tall, Cotruta, Di Carlo, Alessandria e Figone.

In uscita anche Tosi, Giordano e Massacesi

En