La neo vicepresidente della Lpm Pallavolo Mondovì Ilaria Boetti guarda dritto al futuro: “Siamo una squadra che ha chiara la direzione verso cui navigare”

Due donne determinate e grintose alla guida del Puma! La presidente Alessandra Fissolo da ieri è ufficialmente affiancata da una “vice” che come lei ha le idee piuttosto chiare. Parliamo di Ilaria Boetti, per tutti “Iaia”, architetto ed ex pumina. Due donne, entrambe ex giocatrici, che hanno tanta voglia di mettersi in gioco e di aumentare il loro impegno per far crescere la famiglia della Lpm Pallavolo Mondovì, in un quadro di strategica e funzionale sinergia. Ma quali sono le sensazioni della neo vicepresidente del Puma? Lo abbiamo chiesto direttamente a Ilaria Boetti:

Dopo tanti anni trascorsi sui campi da gioco, da alcune stagioni segui l’organizzazione societaria della Lpm da dietro le quinte e adesso è giunta l’importante nomina di vicepresidente. Qual è stata la tua più grande emozione vissuta sul taraflex? E quale, invece, quella da dirigente? “Aver vissuto l’lpm a 360 gradi è un privilegio che credo mi abbia personalmente arricchita molto.” - Spiega la neo vicepresidente della Lpm – “Le migliori soddisfazioni sul campo sono state sicuramente le 2 promozioni, diverse ma intense allo stesso modo. Le più grandi soddisfazioni da dirigente, invece, sono certa che debbano ancora arrivare.”

Come vicepresidente avrai il compito di affiancare Alessandra Fissolo al vertice della società. Cosa ti aspetti da questo nuovo incarico? “Mi aspetta un ruolo impegnativo” – continua Iaia Boetti – “ma è un’avventura per me molto stimolante. Ho passato una vita sul campo e ho una certa attrazione per le sfide. La mia priorità sarà affiancare Alessandra e tutto il direttivo, nelle scelte che quotidianamente occorre fare per far funzionare il mondo Lpm…e vi assicuro che sono tantissime.”

Viviamo in una società dove purtroppo non è così scontato che donne ricoprano ruoli così importanti. Un aspetto significativo, soprattutto in una realtà sportiva al femminile. La consideri più un peso o un motivo di orgoglio? “Sicuramente è un motivo di grande orgoglio. Ho frequentato in prima persona lo sport femminile, ho avuto la fortuna di conoscere tantissime ragazze e posso dire con certezza che tra le sportive ci sono donne toste e intelligenti che non avrebbero problemi a ricoprire ruoli importanti. Per questo penso e mi auguro che ce ne saranno sempre di più: il nostro direttivo è un esempio perché è composto quasi per metà da donne.”

La forza della Lpm è sempre stata il gruppo. Quale messaggio ti senti di rivolgere agli altri consiglieri che ti hanno fortemente voluta come vicepresidente? “Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito. (Antoine de Saint-Exupéry). La nostra squadra di dirigenti è un gruppo di sognatori che ha chiara la direzione verso cui navigare.”

Nell’immediato futuro, nella tua vita privata ci sarà una bella novità. Come vedi il futuro dell’LPM, sia della Serie A che nel settore giovanile? “Ci sono novità e progetti in arrivo su tutti i fronti” – conclude Iaia Boetti – “ed è quello che rende questa sfida ancora più stimolante.”