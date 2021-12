Volley A1F. Cuneo la spunta, ma solo al tie break: Gicquel trascina le Gatte al successo su Perugia

Cuneo riesce a spuntarla su Perugia, ma quanta fatica per le ragazze di coach Andrea Pistola. Finisce 3-2 per la Bosca S. Bernardo, al termine di una maratona durata due ore e mezza, il confronto con una Bartoccini Fortinfissi Perugia assetata di punti. Quel punto in più che sarebbe sicuramente servito tanto anche a Cuneo in chiave qualificazione ai quarti di Coppa Italia, ma coach Pistola è contento della prestazione delle sue ragazze: "Sono 2 punti guadagnati, questo è un campionato equilibratissimo. Perugia era probabilmente all'ultima spiaggia, con una squadra sulla quale ha investito molto. Sapevamo che avrebbero fatto una partita importante, A tratti hanno anche difeso molto, ma bravi noi che siamo riusciti a stare con la testa in partita"

A trascinare alla vittoria le Gatte una concreta e mai doma Lucille Gicquel, incisiva dai nove metri, ma anche dalla seconda linea: suo anche il punto finale.

Cuneo scende in campo con il capitano Signorile in palleggio, la francese Gicquel opposto, le schiacciatrici di posto 4 Kutznetsova e Jasper, al centro Stufi con Squarcini e libero Ilaria Spirito.

Risponde Perugia, agli ordini di Luca Cristofari, con Bongaerts in palleggio, opposto Valentina Diouf, le due bande Havelkova e Guerra, la coppia di centrali formata da Bauer e Melandri con libero Siressi.

PRIMO SET. Il primo strappo della partita è per Perugia grazie a due errori piemontesi: Squarcini dal centro e Jasper da posto 4 consegnano il 4-7 alle avversarie. Cuneo reagisce subito ed accorcia 7-8 su attacco di Stufi, poi pareggia a e mette la freccia 11-9 con due palle messe a terra da Kutznetsova e l'errore della regista umbra Bongaerts. Controsorpasso di Perugia che con Diouf prima passa a condurre 13-14, poi trova il break (14-16) sull'ace di Guerra: è time out di Pistola, che fa uscire la russa Kutznetsova per Giovannini. Dai 9 metri risponde Gicquel (16-16): per Perugia entra Provaroni per Bauer, mentre in campo cuneese torna della partita Kutznetsova. Havelkova sbaglia un attacco e coach Cristofani la sostituisce con Melli: la ceca rientra sul 20-20. Mette la testa avanti la Bosca S.Bernardo sul 22-21 per un errore in attacco di Bauer, appena rientrata, che costringe Cristofani ad interrompere il gioco, ma il finale è una guerra di nervi: l'ace di Diouf ed un errore di Jasper (appena 2 punti su 7 attacchi, 29%) portano la Bartoccini sull'1-0 (25-22). Alla fine a pesare sono gli errori: 7 quelli di Cuneo contro i 4 di Perugia.

SECONDO SET. Dopo pochi scambi coach Pistola inserisce Giovannini per una spenta Jasper. Le squadre si confrontano punto a punto fino al mini strappo cuneese (9-7) propiziato dall'attacco vincente di Kutznetsova, ma il turno al servizio di Melandri ribalta la situazione in favore delle umbre: Diouf e Guerra fissano il punteggio sul 9-10. Cuneo non ci sta: va al servizio la russa e mette a terra due aces consecutivi: 12-10 e stavolta il time out è di coach Cristofani. La Bosca S. Bernardo allunga ancora (13-10) con Gicquel che trova le mani del muro avversario, poi è Squarcini da posto 2 a mettere terra il punto del 18-14: ultimo time out per Perugia. Ancora un ace per Cuneo, lo mette e segno capitan Signorile sul 21-16. Perugia non molla, si porta sotto 23-20, ma Cuneo va al set ball sul 24-21 e chiude (25-22) con un attacco di Gicquel. Bene Cuneo dai 9 metri, con 3 battute vincenti (nessuna per Perugia): 2 punti diretti di Kutznetsova ed 1 di Signorile. Meglio le umbre a muro: 3 contro 1 di Cuneo.

TERZO SET. Coach Pistola lascia Giovannini in campo per Jasper, ma l'olandese entra sul punteggio di 4-5 a rilevare Kutznetsova. Il primo break è di Perugia: 9-6 con un muro di Melandri su Stufi e l'attacco out di Gicquel. Cuneo recupera un punto (9-8) con Stufi, ma il secondo errore in attacco dell'opposto francese di Cuneo riporta la Bartoccini avanti 10-13. La Bosca S. Bernardo si rimette in corsa grazie alla battuta di Squarcini che manda in crisi la ricezione delle umbre: 13-13, time out per Cristofani. Perugia torna a correre, complice un vistoso calo di concentrazione delle cuneesi: sul 14-17 coach Pistola vuol parlare alle sue ragazze e chiama time out, ma è ancora la Bartoccini ad andare a punto grazie all'ennesimo errore cuneese, stavolta per mano di Giovannini che mette out la palla del 17-21. Entra Caruso per Squarcini, Giovannini piazza l'ace del -2 (19-21), ma Guerra ricaccia indietro le speranze delle Gatte segnando il 19-23. L'invasione della prima linea cuneese porta Perugia al set-ball (19-24) che chiude con l'attacco dalla seconda linea di Diouf (20-25).

QUARTO SET. Per Cuneo rientra Kutznetsova al posto di Jasper. Il break cuneese arriva ancora dal servizio: due aces di Squarcini costringono Perugia al time out sul punteggio di 7-4. Le umbre provano a reagire con Havelkova (7-6) ma l'ace di Gicquel ed il mani-out di Giovannini portano le Gatte avanti 10-6: seconda interruzione del gioco da parte di coach Cristofani, ma alla ripresa è ancora Cuneo ad andare a segno con Stufi e l'ennesimo ace di Gicquel. Perugia è doppiata (12-6), poi arriva anche il muro di Giovannini e siamo 13-6. Dall'altra parte della rete risponde dai 9 metri Havelkova: suo l'ace del 13-8, poi Diop gioca sulle mani del muro cuneese e segna il punto del 13-9. Altro ace della ceca Havelkova su Kutznetsova (13-10), poi arriva il muro che porta Perugia sul -2 (17-15). È ancora Gicquel a togliere le castagne dal fuoco a Cuneo segnando l'ace del 20-16, ma poi Giovannini mette fuori il lungolinea che riporta sotto la Bartoccini (20-18) e Melli costringe Pistola a chiamare time out sul punteggio di 20-19. Arriva il muro di Squarcini su Melli, che mette fuori anche la palla successiva Cuneo è sul set.ball 24-20. Un'invasione umbra consegna il tie break alla Bosca S. Bernardo.

QUINTO SET. Il servizio di Giovannini fa subito male: 2-0 Cuneo sull'attacco out di Diouf ed un muro di Stufi. Arriva un altro muro di Cuneo: Squarcini ferma Diouf e sul punteggio di 5-2 c'è il time out perugino. Diouf sbaglia ancora in attacco (6-2), mentre un altro muro di Squarcini porta le squadre al cambio campo sul punteggio di 8-3 per Cuneo. Set chiuso? Macché. Arriva un'invasione in attacco delle piemontesi (8-5), che con Giovannini sbagliano anche quello del -2 perugino: 9-7 con time out di Pistola. Un'incomprensione sottorete avvicina ancora Perugia (9-8), ma finalmente Jasper (entrata per Kutznetsova) si fa sentire e mette a terra il punto dell'11-8. Dopo il cambio palla perugino per Cuneo rientra la russa, ma è Gicquel a portare le padrone di casa al match ball (14-10). Diouf ne annulla uno, ma è l'opposto cuneese a chiudere 15-11.

BOSCA SAN BERNARDO BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA (22-25/25-22/20-25/25-20/15-11)

BOSCA SAN BERNARDO CUNEO: Kutznetsova 13, Squarcini 16, Spirito (L), Giovannini 11, Gicquel 27, Signorile 1, Caruso, Jasper 5, Stufi 10. N.e. Degradi, Mangano, Sposetti, Gay. Allenatore: Pistola - CUNEO: ric. 61% (28% prf), att. 39%, muri 7, aces 10, batt.sb. 10, errori 30