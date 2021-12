Volley A2M, Cuneo sfida Porto Viro per un posto in Coppa Italia. Tallone: "Bella prova di maturità"

Penultima giornata del girone di andata del campionato di serie A2 maschile. La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo torna a giocare di fronte al pubblico amico affrontando la neopromossa Delta Group Porto Viro, ottava in classifica, ultima piazza disponibile per l'accesso alla Coppa Italia.

Sarà un finale di andata accesissimo quello che si snoderà tra domani e Santo Stefano, quando si svolgerà l'ultimo turno. Tutto resta ancora possibile, certo è che se domani (ore 18, palasport di San Rocco Castagnaretta) Cuneo riuscisse nell'intento di battere Porto Viro, metterebbe ben più di un piede nei quarti di Coppa.

La Delta Group ha nel proprio organico atleti che conoscono la categoria: dal palleggiatore Fabroni allo schiacciatore Vedovotto, ma soprattutto l'opposto Bellei che nelle ultime gare ha sempre attaccato con una positività sopra il 55%. Da inizio novembre ha cambiato allenatore: al posto di Massimo Zambonin è stato chiamato Francesco Tardioli, che dal suo esordio in panchina esordio ha ottenuto 3 vittorie su 5 gare disputate, tra le quali spicca il prestigioso successo interno di domenica scorsa per 3-1 contro Castellana Grotte.

A presentare la partita il giovane schiacciatore Alessio Tallone, marchigiano di Pesaro, al suo primo anno a Cuneo dopo essere cresciuto pallavolisticamente nelle giovanili del Fano. "Porto Viro sta giocando un'ottima pallavolo - dice -, con grande intensità. Saranno sicuramente galvanizzati dopo avere battuto Castellana Grotte nell'ultimo turno. Il cambio di allenatore ha fatto bene, ma noi arriviamo preparati alla sfida e vogliamo vincere di fronte al nostro pubblico".

Sul cammino in campionato della sua Cuneo: "Abbiamo sbagliato l'approccio all'esordio e anche contro Bergamo non siamo stati all'altezza. La sosta non ci ha aiutato, ma questo non deve essere una scusante. La partita con Porto Viro sarà un'altra bella prova di maturità "

Nell'ultimo turno di andata la BAM Acqua S. Bernardo giocherà il derby della Granda al PalaManera di Mondovì, contro la Synergy. Alessio Tallone: "Non ho mai giocato un derby con la maglia di Cuneo, ma so che la sfida è molto sentita. Si giocherà in un palazzetto caldissimo, dovremo arrivare pronti mentalmente e tecnicamente perché i monregalesi stanno giocando bene ultimamente"

Un cenno alla sua prima stagione in Piemonte: "Sono qui per crescere e questo va di pari passo con lo spazio che trovo in campo. Sono contento di quanto sto esprimendo, ma l'importante è che la squadra porti a casa le vittorie. Con o senza di me".

L'intervista integrale ad Alessio Tallone nel video a seguire: