Volley maschile A2 - Cuneo sfida Porto Viro, Serniotti: "Partita difficile, sappiamo che non dobbiamo rilassarci dopo Lagonegro"

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo domenica 19 dicembre alle ore 18.00 tornerà a giocare nel proprio palazzetto, di fronte al pubblico di casa e avvolta dal calore dei tifosi. Un match importante che vedrà i biancoblù ospitare la neopromossa Delta Group Porto Viro, all’ottavo posto, ma a sole 2 lunghezze dai cuneesi.

Oltre ad essere l’ultima partita casalinga del 2021, quello di domenica sarà un evento nell’evento; il sostegno del Cuneo Volley alla candidatura di Saluzzo e le Terre del Monviso a Capitale italiana della cultura, unica della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, riserverà tante sorprese per coloro che parteciperanno, con omaggi e gadget da parte di Albertengo, Carni Dock e BioEnergy Food.

Botto e compagni dovranno far tesoro delle vittorie con Siena e Lagonegro, contro una compagine insidiosa, che nella scorsa giornata ha battuto Castellana capolista: «Porto Viro è una squadra fatta da giocatori molto esperti per la categoria ed è in un ottimo momento. Ci aspettiamo una partita difficile e ci stiamo preparando con impegno, sapendo che non dobbiamo rilassarci dopo la buona prestazione a Lagonegro» - ha sottolineato coach Roberto Serniotti.

La prevendita online è già attiva e lo sarà fino alle ore 12.00 di domenica 19 dicembre su www.liveticket.it; un servizio comodo ed efficace per scegliere direttamente il proprio posto in tribuna, vicino ai propri amici e/o parenti.

Per chi dovesse decidere all’ultimo minuti di partecipare alla partita, dalle ore 16.30 potrà recarsi dalla biglietteria del palazzetto.

Link diretto per la prevendita di CUNEO vs PORTO VIRO -> cutt.ly/FYGN0bX

La partita sarà trasmessa in Diretta YouTube sul canale Volleyball Word -> https://youtu.be/EqkD1WJpju8