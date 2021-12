Al Centro Cicogne di Racconigi 62 cicogne bianche: tra loro una polacca, due tedesche e tante svizzere

Quest'anno 62 cicogne bianche stanno svernando al CRAS di Racconigi.

Durante il giorno frequentano le campagne: nella foto di Filippo Marmo si notano le zampe imbrattate di fango, il becco di neve; l'occhio pare opaco perché è estroflessa la terza palpebra che protegge proprio l'occhio dall'attrito con l'aria.

Ogni sera rientrano al Centro per l'abituale mensa "gentilmente offerta": è questo il momento per controllare se portano anelli di identificazione e per scoprire le loro storie di spostamenti.

Quest'anno c'è una cicogna polacca, tre tedesche e diverse svizzere.

La prossima settimana il Centro ciogne di Racconigi sarà aperto venerdì 24 dicembre (sabato chiuso perché è Natale) e poi dal 26 dicembre al 9 gennaio sempre aperti tutti i giorni.