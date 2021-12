Dopo il libro e il percorso tematico, a Vignolo arriva il gioco da tavolo di Petinmenin

Petinmenin è un piccolo bambino, alto solo come un fungo. Rimasto solo, dopo una lunga serie di vicissitudini ricche di incontri inattesi e suspense, riesce finalmente a cavarsela da solo.

Di lui a Vignolo si parlava già all'inizio del 1900: storie tramandate dagli anziani del paese. Tant'è che le generazioni a venire hanno pensato di mantenere viva la cultura e la tradizione di un tempo, dedicando a "Petinmenin" un libro e un percorso tematico nel bosco sulle colline di Vignolo.

Ora arriva anche il gioco di Petinmenin, realizzato grazie ad alcuni volontari.

Si tratta di un gioco da tavolo adatto a tutte le età, in cui è possibile percorrere le tappe di questa storia tradizionale e conoscere meglio Vignolo e le sue bellezze.

È il passatempo ideale per trascorrere una giornata invernale in famiglia, divertendosi insieme e gustando le specialità del nostro Paese che troverete nella scatola.

Per acquistare il gioco basta mandare un messaggio WhatsApp al numero 3286832012. Il ricavato delle vendite verrà utilizzato per mantenere il sentiero e per opere di beneficenza.

Gli amici di Petinmenin colgono l’occasione per augurare a tutti un buon Natale e un sereno anno nuovo.