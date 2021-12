Coppa Italia - Cuneo Granda Volley cerca la terza vittoria di fila contro Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Seconda gara casalinga consecutiva per la Bosca S.Bernardo Cuneo, che oggi sabato 18 alle ore 20:30 con diretta su Rai Sport e su Volleyball World TV cercherà la terza vittoria di fila contro un’agguerrita Bartoccini-Fortinfissi Perugia (biglietti disponibili su www.liveticket.it). Conquistare un successo da tre punti significherebbe porre una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di Coppa Italia in programma mercoledì 29 dicembre e giocarsi le chance di un difficile ma non impossibile settimo posto nel Boxing Day con la Unet e-work Busto Arsizio che chiuderà il girone di andata. Oltre ai ragazzi della Cooperativa Onlus Il Faggio di Savona, che svolgeranno come di consueto il servizio campo, saranno presenti anche alcuni rappresentanti di Parent Project, un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker che dal 1996 lavora per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine di bambini e ragazzi attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione.

QUI BOSCA S.BERNARDO CUNEO L’ultima partita casalinga del 2021 offre alla Bosca S.Bernardo un’occasione ghiotta: conquistare la terza vittoria consecutiva significherebbe infatti mettere un’ipoteca sulla qualificazione ai quarti di Coppa Italia per poi giocarsi il settimo posto in una sfida a distanza con Il Bisonte Firenze nell’ultima giornata del girone di andata, che domenica 26 vedrà le gatte di scena alla e-work arena di Busto Arsizio (ore 18:15, diretta Sky Sport Arena). Le cuneesi, reduci dalla netta vittoria su Volley Bergamo 1991, sono consapevoli dell’importanza della posta in palio così come delle insidie del match con le magliette nere, che verrà trasmesso in diretta su Rai Sport. La Bartoccini-Fortinfissi Perugia ha infatti messo in seria difficoltà la Vero Volley Monza nell’ultima giornata e scenderà in campo con il coltello tra i denti per trovare quel successo che manca da oltre un mese. Se la prima metà del doppio esame di maturità è stata superata con l’affermazione su Bergamo, le gatte ora sono attese dalla seconda, e più impegnativa metà. Oltre ai tre punti, sabato le cuneesi cercheranno di portare avanti il processo di crescita che nelle ultime quattro partite ha fruttato otto punti confermando i progressi mostrati a muro e in attacco e migliorando l’efficienza al servizio.

NOEMI SIGNORILE, PALLEGGIATRICE BOSCA S.BERNARDO CUNEO: «Una partita molto importante per noi in chiave Coppa Italia e perché vogliamo riscattare le quattro sconfitte con Perugia della passata stagione. Non sarà semplice perché Perugia ha delle giocatrici molto forti. Arriveranno qui affamate e vogliose di riscatto, ma noi saremo pronte perché vogliamo allungare la nostra serie di vittorie. Rispetto alla partita con Bergamo mi aspetto uno step in più nella continuità. Sarà bello trovare dall’altra parte della rete un’amica come Valentina Diouf, con cui ho giocato insieme a Busto e in Nazionale».

LE AVVERSARIE Due sole vittorie ottenute con due dirette concorrenti per la salvezza (Roma e Trento) e sette punti in classifica che significano penultimo posto: la Bartoccini-Fortinfissi Perugia arriva al match con la Bosca S.Bernardo Cuneo affamata di punti e vogliosa di confermare quanto di buono mostrato nella partita casalinga con Monza di lunedì 13. Per centrare la seconda vittoria in trasferta dopo quella ottenuta a Trento coach Cristofani confida nel recupero di Sirressi e punterà sull’esperienza di giocatrici navigate quali capitan Havelkova, Diouf e Melandri.

I PRECEDENTI Perugia avanti 4-3 e vincitrice dei quattro confronti della passata stagione tra regular season e playoff.

GLI ARBITRI

LE EX Beatrice Agrifoglio ha vestito la maglia di Perugia nella passata stagione.

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZO DELLO SPORT DI CUNEO E DA CASA Biglietti disponibili su www.liveticket.it fino alle ore 15:30 di sabato 18 e in cassa a partire dalle ore 19:00 di sabato 18. L’incontro verrà trasmesso in diretta su Rai Sport con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani e su Volleyball World TV (https://www.volleyballworld.tv/).

DISPONIBILI LE CHRISTMAS BOX Tornano anche quest’anno le Christmas Box di Cuneo Granda Volley, acquistabili presso lo store biancorosso al palazzo dello Sport di Cuneo sabato 18 in occasione del match con Perugia e in sede (via Bassignano 14, lunedì-venerdì ore 9:30-12:00 e 16-18:30) a partire da lunedì 20. Le confezioni, un concentrato di eccellenze degli sponsor della società di via Bassignano, contengono una bottiglia Bosca, due bottiglie di tè biologici S.Bernardo Drops of Tea da 26 cl, una confezione di cioccolatini Cuba Rhum e la cartolina natalizia con la foto di squadra ufficiale della Bosca S.Bernardo Cuneo 2021/2022. La versione base, con una bottiglia di Piemonte DOC Blanc de Blancs, è in vendita a € 30, la versione premium, con una bottiglia di Alta Langa DOCG, è disponibile a € 40. Parte del ricavato della vendita verrà destinata ad alcuni tra i vari progetti di solidarietà sostenuti da Cuneo Granda Volley. Chi effettuerà un acquisto presso lo store al palazzetto riceverà in omaggio il poster natalizio della Bosca S.Bernardo Cuneo realizzato dal graphic designer Paolo Alpago-Novello, che sarà acquistabile anche al prezzo di € 2 (€ 1 per la cartolina).

TORNA IL DR. WHY BY K DI MALINKI IN COLLABORAZIONE CON ISILINE Dopo la pausa di domenica 12, sabato 18 nel prepartita si giocherà nuovamente al Dr. Why by Isiline. Nelle due manche, in programma alle ore 19:55 e 20:10, il conduttore e speaker biancorosso Marco Malinki intratterrà il pubblico sugli spalti con domande a risposta multipla sulla sfida tra Bosca S.Bernardo Cuneo e Bartoccini-Fortinfissi Perugia e sul mondo di Isiline. I due vincitori, che si aggiudicheranno un buono sconto per l’attivazione di una nuova linea Ultraveloce Isiline e una maglia da libero, verranno premiati al termine del match dai due liberi della Bosca S.Bernardo Cuneo.

Bosca S.Bernardo Cuneo – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Sabato 18 dicembre – ore 20:30, Palazzo dello sport di Cuneo

Bosca S.Bernardo Cuneo 1 Kuznetsova, 2 Degradi, 4 Squarcini, 5 Spirito (L), 6 Giovannini, 7 Zanette, 9 Agrifoglio, 11 Gicquel, 13 Signorile (K), 16 Caruso, 18 Jasper, 20 Gay, 22 Stufi. All. Pistola, vice all. Petruzzelli.

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 2 Provaroni, 3 Melli, 4 Bongaerts, 5 Sirressi (L), 6 Guiducci, 8 Rumori (L2), 9 Melandri, 12 Guerra, 13 Diouf, 15 Scarabottini, 16 Havelkova (K), 17 Nwakalor, 18 Diop, 28 Bauer. All. Cristofani, vice all. Giovi

Girone di andata – dodicesima giornata

Sabato 18 dicembre ore 17:00 (VBTV)

Delta Despar Trentino – Acqua & Sapone Roma Volley Club

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Vero Volley Monza

Sabato 18 dicembre ore 20:30 (diretta Rai Sport e VBTV)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Domenica 19 dicembre ore 17:00 (VBTV)

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze

Domenica 19 dicembre ore 19:30 (diretta Sky Sport Arena e VBTV)

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio

Già disputata il 10 novembre 2021

Reale Mutua Fenera Chieri – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 0-3

Classifica Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 31*; Igor Gorgonzola Novara 28; Vero Volley Monza 25; Savino Del Bene Scandicci 23; Unet E-Work Busto Arsizio 23; Reale Mutua Fenera Chieri 22*; Il Bisonte Firenze 17; Bosca S.Bernardo Cuneo 14; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 12; Volley Bergamo 1991 9; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9; Acqua & Sapone Roma Volley Club 8; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7; Delta Despar Trentino 6.

*una partita in più; **una partita in meno