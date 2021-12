"Cosa sta succedendo nei 'Giardini don Stoppa' di Cuneo?"

I lavori in via Quintino Sella a Cuneo

Buongiorno,

da circa una settimana si stanno effettuando dei lavori su parte dell'area dei Giardini Don Stoppa (o INPS) in Via Quintino Sella a Cuneo.

Ora molti cittadini che passano accanto alla zona dell'intervento si sono chiesti cosa si stia facendo su questa parte di piccola area verde che è rimasta all'interno del quartiere e che rappresenta ormai solo un piccolo francobollo annegato nel cemento.

Da parecchi mesi due grosse operazioni di edilizia stanno interessando l'area dell'ex Centro di Lavoro protetto e dell'ex Centro per l'Infanzia (davanti ai due Licei cittadini) e che ben conoscono i cittadini che abitano nei dintorni anche per i disagi che stanno comportando.

E' chiaro che di fronte ad un nuovo sbancamento di terreno ci si chieda cosa si stia concretizzando, per cui molti si sono rivolti anche al Comune per conoscerne i dettagli.

Come si puo rilevare in loco è presente un cartello completamente vergine ed in bianco che non riporta ne i motivi dell'intervento e neppure i responsabili dei lavori.

Per esperienze passate molti di noi che hanno effettuato manutenzioni e ristrutturazioni sanno che questi tabelloni relativi ai lavori debbono essere compilati come previsto dalle leggi e dai regolamenti, in quanto il non farlo può comportare delle sanzioni.

Non avendo avuto risposte chiare i cittadini si rivolgono con fiducia agli organi di stampa in modo da avere quei chiarimenti che sono sufficienti a soddisfare le giuste richieste di trasparenza e di informazione.

Lettera firmata