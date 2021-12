Ecco come sarà composta la nuova Segreteria del PD di Savigliano

Nel corso dell’Assemblea degli aderenti al Circolo di Savigliano del Partito Democratico dello scorso 15 dicembre è stato presentato il piano di lavoro da parte del neo-coordinatore Gianpiero Piola, eletto nel Congresso del 3 dicembre: “Siamo in una fase delicata della vita del Circolo e ci sono molte cose da fare: per questo ho individuato subito la Segreteria con cui condividerò i vari impegni delle prossime settimane”.

Un cronoprogramma molto serrato quello condiviso con gli iscritti: ripresa dei colloqui con gli altri soggetti politici del saviglianese per verificare la possibilità di costruire e proporre una coalizione a governo della città nel prossimo appuntamento elettorale previsto per ora a metà del 2022 (pandemia permettendo); costruzione del programma politico con le priorità per la città, da condividere al più presto con i cittadini, le associazioni, i rappresentati di categoria, i gruppi di interesse e tutti coloro che vorranno dare il loro contributo per definire il futuro della città; organizzazione di una serie di eventi pubblici per condividere il percorso con la città e presentare i prossimi passi del PD Saviglianese.

Venendo all’organizzazione del Circolo, due saranno i vice Coordinatori: Serena Mariano e Claudio Cussa. Hanno inoltre dato la loro disponibilità a fare parte della Segreteria: Laura Albertini, Giampaolo Maggiore, Francesca Volpato, Emilio Sidoli, Enrica Zampieri e Paolo Trucco. Una segreteria quindi costituita da quattro donne e quattro uomini, più il Coordinatore. È stato nominato Tesoriere del Circolo Giampaolo Maggiore.

Ecco, quindi, il PD pronto ad affrontare i prossimi mesi che si prospettano intensi, ma ancora prima della pausa per le feste natalizie, vi è un incontro in programma con il Movimento 5 Stelle. Insomma, si fa sul serio e ci si sta preparando per un inizio 2022 ricco di impegni.

Non rimane che augurare a tutti un buon Natale e un sereno anno nuovo.

Il circolo Pd di Savigliano