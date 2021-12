Backstage: stasera Speciale Neve in Granda

In onda questa sera, domenica 19 dicembre alle ore 20.00, la trasmissione Backstage condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, firmata targatocn con una puntata speciale dedicata alla Neve in Granda.



I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 20.00 sulla Home Page di TargatoCN.it e sulla relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.

In trasmissione, stasera, registrata presso l’Azienda Turistica Locale del Cuneese, siederà accanto al conduttore il direttore Atl per campagna neve Daniela Salvestrin. Ospiti in video collegamento di questa ultima puntata dedicata alla neve, Duilio Campra di Sampeyre 365 e Pietro Olmo Garavelli che gestisce gli impianti di Crissolo- Monviso Ski. In presenza, Mauro Alessandro per il comprensorio Centro Marguareis e il gestore Adriano Ferrero di Global Mountain.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.