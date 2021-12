Auto contro guard rail allo svincolo autostradale di Marene

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 dicembre, presso lo svincolo autostradale di Marene tra l'A6 (Torino-Savona) e A33 (Asti-Cuneo).

Un'auto è finita contro il guard rail nei pressi del casello intorno alle ore 11,45. Sul posto è intervenuta l'equipe medico sanitaria del 118 per i primi soccorsi dei coinvolti di cui al momento non si conoscono generalità, nè condizioni.

In loco i vigili del fuoco di Bra per la messa in sicurezza del veicolo e la polizia autostradale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

Qualche rallentamento si è registrato per gestire le operazioni di soccorso.