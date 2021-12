Allarme per un incendio di un'abitazione a La Morra avvenuto poco fa.

A fuoco il tetto di una casa in via Ferrero. Le squadre dei vigili del fuoco di Alba e Bra sono sul posto per operare lo spegnimento delle fiamme. I soccorsi sono intervenuti intorno alle ore 19,10 di oggi, domenica 19 dicembre. Non si conoscono al momento le cause nè l'entità del danno provocato dal fuoco.

L'abitazione è stata preventivamente evacuata dagli abitanti.