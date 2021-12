Scontro tra due autovetture sulla Strada Statale 28 nel comune di Magliano Alpi. L'incidente è avvenuto nella serata di oggi, domenica 19 dicembre, all'incrocio con via Langhe.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì per la messa in sicurezza dei veicoli e due equipe medico sanitarie del 118 che hanno preso in cura gli occupanti dei veicoli, di cui non si conoscono al momento condizioni e generalità. In loco carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.