L'autotrapianto di capelli è efficace?

<section class="my-3 d-block" id="article-content">

Se stai leggendo questo articolo c'è una buona probabilità che tu stia cercando la soluzione per riavere i tuoi capelli, ma soprattutto la fiducia che hai perso man mano che li hai persi. Se alcuni pensano che il trapianto di capelli non sia un'opzione, sempre più testimonianze dimostrano che è affidabile e che i risultati sono soddisfacenti. A patto ovviamente di farlo in un luogo noto per la sua affidabilità.



L'autotrapianto di capelli

Se sei all'inizio della tua ricerca, potresti sentirti perso nel labirinto di informazioni relative al trapianto di capelli e avere difficoltà a distinguere tra tutti i metodi offerti. Inoltre, sei certamente tentato di credere a tutte le allettanti affermazioni dei professionisti del trapianto di capelli che trovi in rete, ma devi prestare molta attenzione e affidarti solo a strutture riconosciute. L'autotrapianto di capelli è infatti una procedura medica complessa che, eseguita a regola d'arte, può aiutare a ritrovare la fiducia in se stessi e che, effettuata in condizioni precarie, può avere conseguenze drammatiche e potenzialmente irreversibili.

Il trapianto di capelli è per tutti?

No, la densità dei capelli nella parte posteriore del cranio deve essere soddisfacente poiché è qui che il chirurgo prenderà gli innesti perché i capelli normalmente cadono molto meno in questa zona.

L'impianto darà l'impressione di avere "capelli da bambola"?

No. L'impianto avviene innestando un massimo di tre capelli e, nella parte anteriore, capello per capello. Oggi esistono due tecniche: lo strip e la FUE (Follicular Unit Extraction). Il primo consiste nel prelevare una striscia di pelle a circa 1 cm per 20 cm dalla parte posteriore del cranio che viene quindi sezionato per estrarre gli innesti. Con la FUE, le radici dei capelli vengono prelevate dal cranio con un piccolo strumento chirurgico. L'impianto viene quindi eseguito allo stesso modo, radice dopo radice.

Si possono riavere i capelli di quando si era giovani?

No, la FUE tende a diminuire la densità dei capelli nella parte posteriore del cuoio capelluto. A causa della striscia prelevata, una cicatrice sarà inevitabile. E poiché l'autotrapianto non impedisce la caduta dei capelli, a volte sarà necessario intervenire nuovamente. L'intervento comunque, non è così costoso come si possa pensare. Alcuni sottolineano che l'intervento può costare 1.500 euro, mentre altri hanno riferito che costa più di 5.000 euro. Certo, dipende dalla clinica in cui lo esegui e alcuni hanno prezzi e offerte diversi per clienti diversi. Secondo alcuni rapporti, il costo può dipendere anche dalla gravità del caso di calvizie del paziente, poiché questo determina il numero di impianti che dovresti ricevere.

Potrò riprendere le mie attività subito dopo il trapianto?

Certamente, ma ci vuole circa un mese perché tutto guarisca e la ricrescita dei capelli avrà effetto solo dopo un anno. Dopo un trapianto di capelli, puoi vivere abbastanza normalmente. Devi mangiare normalmente e nelle ore successive alla procedura, man mano che l'effetto dell'anestesia locale svanisce, è opportuno assumere alcune compresse antidolorifiche. Quindi il disagio sulla parte superiore o posteriore della testa è abbastanza sopportabile. In genere, questa condizione dura solo 1 o 2 giorni. È possibile riprendere le attività professionali il giorno successivo all'operazione se l'area trapiantata si trova nella parte posteriore o nella parte superiore della testa. Il più delle volte dopo 2 o 3 giorni se il trapianto di capelli è stato eseguito nella regione anteriore della testa. Le attività fisiche violente o il nuoto possono essere riprese dopo 2 settimane. Durante le prime 2 notti si consiglia di dormire con la testa leggermente sollevata dai cuscini per evitare gonfiore della fronte e sfregamento della zona innestata sulla testiera. Ricordati infine, che per ottenere un risultato soddisfacente dovrai affidarti a strutture altamente professionali e riconosciute, come ad esempio HairPalace che garantisce ottimi risultati a prezzi contenuti.

</section>