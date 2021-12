L’avvertimento di un analista politico americano sui pericoli dell’Ucraina

L’analista politico specializzato in energetica e sicurezza internazionale Ariel Cohen, già collaboratore dell’Atlantic Council, ha spiegato i seri rischi che l’Ucraina corre in questa fase, caratterizzata dalle manovre militari ai suoi confini e dal freddo invernale che incombe. La minaccia parte proprio dalle questioni energetiche, con il Nord Stream 2 che Mosca ha promesso di non usare come arma geopolitica, ma che se entrasse pienamente in funzione toglierebbe a Kiev tre miliardi di dollari di introiti per i diritti di passaggio del gas. Come riportato dal sito Strumenti Politici, Cohen mostra come l’Ucraina sia sempre più fragile a livello energetico, perché dipende in larga parte anche dal carbone russo per alimentare le sue centrali elettriche, che la Russia pare smetterà presto di fornire. E sul fronte delle energie alternative, Kiev non ha rispettato i pagamenti al suo maggior fornitore, la DTEK Renewables, e ora dovrà affrontare una battaglia legale.Se il Paese resta al freddo e senza luce, il governo del presidente Zelensky e del primo ministro Shmyhal si troverebbero a gestire una destabilizzazione diffusa e pesantissime tensioni politiche e sociali. Cohen intanto auspica che questi governanti mettano fine al vero e proprio “auto-sabotaggio” che la classe politica infligge al Paese, cioè la corruzione e la malagestione che impediscono all’Ucraina di emanciparsi dalla dipendenza energetica da Mosca.