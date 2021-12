Quali sono gli accessori per telefono maggiormente acquistati su internet?

Quando si acquista un telefono è sempre buona norma informarsi sugli accessori che possono essere acquistati contemporaneamente. Online potrai trovare un'intera collezione di oggetti per soddisfare il più possibile le tue esigenze. Dalle cover ai proteggi schermo, dai caricabatterie ai cavi, dai porta telefono ai powerbanks è tutto qui, così non puoi perderti nulla. Gli accessori offerti sono classificati per tipologia al fine di semplificare le ricerche. Se uno dei tuoi accessori invecchia o non funziona più, ora è il momento di sostituirlo! Ma quali sono gli accessori per telefono più richiesti su internet? In primo piano troviamo la cover che rappresenta uno dei principali segmenti di mercato.

La cover, l'accessorio numero uno per il tuo smartphone

Quando acquisti un nuovo smartphone, di solito viene fornito con una serie di accessori predefiniti come cuffie cablate, cavo e caricabatterie. Sebbene queste funzionalità possano essere sufficienti per assicurarti una buona gestione del tuo nuovo dispositivo, si rivelano rapidamente limitate, soprattutto quando desideri personalizzare il tuo smartphone. E l'accessorio numero uno quando si vuole dare un tocco di modernità al proprio cellulare è senza dubbio la cover. Realizzata in diversi materiali e anche rinforzata o antiurto, la cover per smartphone è indispensabile per personalizzare il tuo telefono a tua immagine proteggendolo dalle cadute. Alcune hanno anche un anello magnetico, posizionato sul retro, per migliorare la presa e permetterti di fissare il telefono in auto. Fai attenzione a scegliere un guscio che si adatti bene alla marca e al modello del tuo telefono. Esistono diverse tipologie di cover che rispettano le dimensioni e la posizione dei pulsanti e dei connettori del tuo cellulare, a seconda che si tratti di un Apple, un Samsung, un Huawei, uno Xiaomi e così via.

Ecco altri accessori da prendere in considerazione per il tuo telefono

Il proteggi schermo

Puoi completare la protezione del tuo smartphone con un proteggi schermo per migliorare la durata del tuo cellulare. Economica, questo tipo di protezione garantisce un'elevata resistenza agli urti e quindi ti fa risparmiare la costosa e penalizzante riparazione del tuo schermo graffiato.

Il power bank

Pratico e divertente, il power bank è un accessorio indispensabile che ti aiuta a prevenire l'esaurimento della batteria quando ne hai più bisogno. Il suo principio è semplice: si ricarica a monte, generalmente tramite USB, poi si infila in tasca o nella borsa. Le capacità di carica variano così come i design sempre più moderni e divertenti.

Il porta telefono

Altri accessori per smartphone alla moda sono progettati per aiutarti a ottenere il massimo dalla tua attrezzatura in movimento. Questi sono, ad esempio, i porta telefono da auto o da bici. Magnetizzati, fissati alla griglia di ventilazione o con una ventosa, o sul manubrio di una bici ti consentono di utilizzare il tuo smartphone in modalità GPS durante la guida. E quando sei fuori per una passeggiata o in vacanza, puoi provare le gioie del selfie stick o del treppiede, entrambi utili per le foto di famiglia o per immortalarti davanti a splendidi paesaggi.

Infine, non si può parlare di accessori indispensabili per gli smartphone senza citare le cuffie. Mentre alcuni preferiscono le cuffie cablate, bisogna ammettere che la tendenza è verso le cuffie Bluetooth wireless. Con il loro formato diventano un vero e proprio accessorio di moda e sono disponibili in diversi colori.