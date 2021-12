Alla pediatria di Mondovi Babbo Natale arriva in Harley Davidson [FOTO E VIDEO]

Natale speciale e in anticipo per i bambini della pediatria dell’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. Questa mattina, domenica 19 dicembre, una ventina di motociclette Harley Davidson hanno fatto il loro ingresso nel cortile dell’ospedale seguiti da camion e auto americane cariche di giocattoli.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo Alta Val Tanaro e Bormida in the road con il Foam Clubè nata da Marco e Angela dopo che, lo scorso anno, proprio nel periodo nel periodo natalizio, avevano il loro figlio Dylan ricoverato in pediatria.

Tra i Babbi Natale oggi c’era anche lui, il più giovane del gruppo, che è stato salutato con gioia dalla dott.ssa Fusco, primario della Pediatria. Prima di procedere con la consegna dei doni, i bikers hanno salutato con il rombo delle moto i bambini ricoverati in ospedale che li hanno salutati dalle finestre. L’evento ha coinvolto persone e commercianti di tutto il territorio cebano e monregalese e ha portato alla donazione di circa 1800€ a favore del reparto.

“Grazie di cuore a nome di tutto il reparto e dei bambini che sono sicura apprezzeranno i vostri doni.” - ha commentato la dott.ssa Fusco - “Questa iniziativa è davvero benzina per il nostro lavoro”.