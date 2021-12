"Conciati per le feste”: a Villanova Mondovì il Natale è a misura di bambino

Il Natale, si sa, è da sempre una delle feste più amate dai bambini. Merito di quell’atmosfera magica fatta di suoni, colorie regali, ma anche di intere giornate trascorse con gli amici e la famiglia. E non è un caso, allora, che il Comune di Villanova Mondovì abbia nuovamente predisposto per il periodo natalizio, dopo un anno di stop, un ricco programma di eventi rivolto proprio alle nuove generazioni.

“Conciati per le feste”, infatti, proporrà fino al 7 gennaio laboratori creativi, letture animate e stage di teatro nel pieno rispetto delle normative di sicurezza, con ingresso libero, posti limitatie prenotazione obbligatoria ai numeri 0174.552192 o 335.1242608 oppure via mail all’indirizzo esedramondovi@gmail.com

Si inizierà lunedì 27 dicembre, dalle ore 15 alle ore 17, presso il teatro civico “Garelli” con lo stage di teatro “Red Carpet” a cura della scuola di danza Gravity e Carlotta Basso (per bambini dai 7 ai 12 anni, ingresso over 12 con green pass rafforzato) e alle ore16.30 nella biblioteca civica “Gallo Orsi” con la lettura animata ad alta voce “Natale tra le pagine” a cura di Cristina Zocco (per bambini dai 2 ai 6 anni, ingresso over 12 con green pass base). Martedì 28 dicembre, dalle ore 15.30, nella biblioteca civica “Gallo Orsi”, invece, lettura animata “Din Don Doni! Chi bussa alla porta?” (dai 4 ai 10 anni) e, a seguire, il laboratorio creativo “Avanti...un’altra storia” (dai 4 ai 10 anni), entrambi curati dall’associazione Il Girasole. Ingresso over 12 con green pass base.

Mercoledì 29 dicembre, in biblioteca, dalle ore 15.00, spazio a “New Escape Room” (dai 6 agli 11 anni) e alla “Caccia al tesoro...alla ricerca dell’Anno Nuovo” (dai 3 ai 6 anni) con Lo Scarabocchio. Ingresso over 12 con green pass base.

Lunedì 3 gennaio, poi, ritorneranno in scena lo stage di teatro “Red Carpet” a cura della scuola di danza Gravity e Carlotta Basso (dalle ore 15.00 presso il teatro civico “Garelli”per bambini dai 7 ai 12 anni, ingresso over 12 con green pass rafforzato) e la lettura animata ad alta voce “Natale tra le pagine” a cura di Cristina Zocco (per bambini dai 2 ai 6 anni, ingresso over 12 con green pass base) nella biblioteca “Gallo Orsi” a partire dalle 16.30.

L’ultimo appuntamento sarà, invece, venerdì 7 gennaio presso la biblioteca “Gallo Orsi” alle ore 15.00 con lo stage di teatro “Red Carpet” a cura della scuola di danza Gravity e Carlotta Basso (bambini dai 7 ai 12 anni, ingresso over 12 con green pass base).