Inaugurato l'ottavo mercatino di Natale di Busca

"Ritrovarsi qui dopo due anni, con l’interruzione forzata del 2020, è davvero il più bel regalo di Natale per tutti noi. Un grande ringraziamento ai volontari impegnati in questo evento”.

Così il sindaco Marco Gallo questa mattina all’inaugurazione dell’ottavo Mercatino di Natale di Busca.

“Il Comune - ha aggiungo - cerca in ogni modo di sostenere il commercio di vicinato e alcuni progetti stanno prendendo avvio grazie all’appena costituito Distretto del Commercio di Busca”. Nel centro città, in una bella giornata di sole., un vivace, ordinato, via vai di visitatori anima uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, pensato soprattutto per i bambini.

Gli organizzatori di Assoimprese e del Comune hanno ringraziato le altre associazioni coinvolte e i gruppi locali della Croce Rossa, della Protezione civile e del Sai Carabinieri in congedo, fondamentali per il successo in sicurezza della manifestazione. Il presidente Duilio Raspini e il responsabile del Mercatino Paolo Robasto hanno poi ricordato il loro collega Gianpaolo Mattalia prematuramente scomparso a causa di una malattia durante l’anno e hanno annunciato una prossima iniziativa alla sua memoria.



Inoltre, l'associazione Ingenium inaugura il suo presepe gigante nel parco-museo, aperto a tutti, e l'associazione Vivi Busca, insieme con l'istituto musicale Vivaldi, dà vita nel Palazzo della Musica ad un divertente spettacolo di magia per bambini.