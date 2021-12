Ultima domenica prima di Natale con tanti appuntamenti nella Granda

Le iniziative organizzate per oggi si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione. Verifica le modalità di accesso alle manifestazioni alla luce delle normative vigenti. Tutti gli eventi di questa domenica li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it

Il Natale nelle città, nei paesi e nei borghi della Granda

Ad Alba sta per andare in scena l’ultimo fine settimana delle Notti della Natività. In piazza Ferrero, anche oggi, domenica 19 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30, tornerà Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini nel suo ufficio e ricevere le letterine natalizie, senza dimenticare la merenda con il panettone. In piazza Ferrero, oltre alla grande stella e al libro dei desideri, ci sarà anche il trenino per i più piccoli. Dalle 15.30 è in programma il presepe vivente con oltre cento figuranti dei borghi San Lorenzo, San Martino, Santa Rosalia, del fumo, Santa Barbara e Giostra delle cento torri. Ad accompagnarli per le vie del centro storico, ci sarà il gruppo musicale “I Saboi”. Si può anche partecipare ad un contest fotografico con ricchi premi. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi e www.facebook.com/natalealba

A Mango, anche quest’anno si è acceso il Presepe di luce, una cinquantina di sagome distribuite su tutto il territorio del paese che si illuminano contemporaneamente creando un percorso suggestivo che prende il via tutte le sere dalle 17 sino all’8 gennaio. Oggi, domenica 19 dicembre, sono in programma i “Mercatini di Natale”. In piazza XX Settembre, dalle ore 9 del mattino saranno allestite le bancarelle dell’artigianato e dell’antiquariato, dove scoprire qualche idea regalo. Presso il Punto Ristoro verranno distribuiti polenta e salsiccia, vin brulé e cioccolata calda e dolci tradizionali. Insieme alla gastronomia, il Punto Bere propone i vini delle cantine di Mango. Alle ore 15 ha inizio l’attività dedicata ai bambini con l’arrivo di Babbo Natale che raccoglierà le letterine scritte, facendosi aiutare dal Mago Pasticcione e da Gnomi giganti. Sono previste letture e racconti per i piccoli a cura dell’associazione Manganum e del Circolo di lettura LaAv. La giornata sarà anche animata da musica dal vivo con la partecipazione di Raffaella Chiarle.

Info: www.facebook.com/ass.manganum

Nel borgo antico di Neive oggi, domenica 19 dicembre, è in programma una giornata dedicata al Natale, con il mercatino dove verranno esposti prodotti di artigianato, abbigliamento, vintage, design e modernariato. Sarà possibile fare una passeggiata con gli asinelli con l’associazione Asintrekking. La giornata sarà allietata, dalla musica dal vivo con gli Evolve brass, che si esibiranno in piazza Italia dalle 11 alle 15, e sarà possibile assaggiare le caldarroste e il vin brulé.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive

Proseguono a Cortemilia gli appuntamenti di “Aspettando il Natale”. Nel pomeriggio di questa domenica, in piazza Savona, arriverà Babbo Natale per ricevere le letterine e per scattare una fotografia con i bambini, mentre saranno distribuite dolci sorprese. Alle ore 17, nel Teatro comunale, ci sarà la premiazione del concorso di disegno “Il Natale che vorrei”, rivolto a bambini e ragazzi, poi verrà proiettato un film. In serata, a partire dalle ore 20.30, presso il presepe della Pieve, è in programma un momento di preghiera, cui seguirà lo scambio degli auguri.

Info: www.comunecortemilia.it

A Montaldo Roero questo fine settimana andrà in scena il Presepe Vivente, un tuffo nel passato, tra antichi mestieri, paesani in costume e figure tipiche di Betlemme. Il percorso, illuminato da torce, si estenderà per le vie del paese in molte postazioni, avvicinandosi sempre più alla capanna. Oggi, domenica 19 dicembre, dalle 17.30 alle 20 il paese tornerà indietro nel tempo, trasportando i visitatori in un mondo antico. Sarà rappresentata la corte di Erode: un banchetto a cui saranno presenti il sovrano stesso, la moglie, il principe e la corte. Delle navette saranno al servizio dei visitatori per arrivare in paese: i punti di partenza saranno da località Marenghi e dal cimitero di Montaldo. È consigliato indossare scarpe comode. Info: www.comune.montaldoroero.cn.it

A Magliano Alfieri è in programma la replica dei mercatini di Natale con i prodotti del territorio e di artigianato, tante idee-regalo e proposte enogastronomiche rigorosamente locali a cura del catering “La Colomba Coj”. Appuntamento nel borgo storico di sommità, davanti al castello alfieriano, oggi, dalle 9 alle 18. La giornata sarà anche dedicata alla musica. Dalle 10.30 la scena sarà tutta per i ragazzi della scuola musicale “Pertini” di Alba; nel pomeriggio, a farla da padroni ci saranno i componenti della banda “La Maglianese”. Sarà anche possibile conoscere “La Via dei Presepi” allestiti dagli stessi residenti nei differenti punti del paese: e, a condurre la visita, ci sarà nientemeno che Babbo Natale. Info: www.comune.maglianoalfieri.cn.it

Ultimo appuntamento a Canale questa domenica di “YouNatale”, la serie di eventi in attesa dei giorni della natività. Dalle ore 9 fino alle 19 si svolgeranno i mercatini di prodotti tipici e di articoli a tema. Nel centro storico, fino alle 17 sarà riproposto lo scambio di figurine dei calciatori Panini, alle 14.30 è in programma un laboratorio di manualità rivolto a bambini e famiglie e alle 15.30, in piazza Italia, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio. Alle 16 in piazza Italia, è previsto il concerto di Natale con il Rejoicing gospel choir. Si potrà inoltre partecipare alla scatolata benefica. La Proloco di Canale propone un Viaggio tra i presepi: le rappresentazioni potranno essere costruite in spazi privati, come vetrine, balconi e giardini, purché visibili al pubblico. Info: www.facebook.com/comunedicanale

A Montà d’Alba il Borgo dei folletti si arricchisce di personaggi e in tutto il paese spuntano le sagome di masche, elfi, fate e animali del bosco. Non mancano eventi dedicati alla Natività: oggi, domenica 19 dicembre, alle 15, l’Unitrè montatese presenterà il concerto della Fisorchestra Rossini, ensemble di fisarmoniche, nel salone sotterraneo della piazzetta della vecchia segheria. Sempre alle 15, ma in piazza San Michele si terrà un laboratorio di decorazioni natalizie dedicato ai bambini a cui seguirà una merenda. Prenotazione obbligatoria. Alle 17.30 nella chiesa di San Michele, avrà inizio un concerto con i Lalaguys a esibirsi. Ingresso libero.

Info: www.inmonta.it

Nel territorio del Roero l’Ecomuseo delle Rocche suggerisce due percorsi da effettuare in questo periodo natalizio. A Pocapaglia puoi percorrere il sentiero dei presepi spontanei nascosti tra la vegetazione e a Monticello d’Alba il sentiero degli alberi di Natale.

Scopri tutti i dettagli su: www.ecomuseodellerocche.it

A Bra la Scuderia del Bandito sarà protagonista dell’appuntamento che oggi, 19 dicembre, vedrà i cavalieri attraversare la città per fare gli auguri a bambini e adulti. Il corteo di cavalli e simpatici Santa Claus è in programma dalle ore 11. Tutto intorno ci sarà l’atmosfera delle feste con negozi aperti, presepi, mercato in edizione straordinaria e il Mercato della Terra, alloggiato sotto l’ala di corso Garibaldi con le eccellenze enogastronomiche a km zero. Ci saranno cioccolata, vin brulè e giochi per bambini in via Cavour a partire dalle ore 14.

A Savigliano prosegue l’”Incantevole Natale”. Anche oggi, domenica 19 dicembre, piazza Santarosa, si trasformerà in un luogo da fiaba arricchita dalle «Botteghe delle meraviglie» con 24 espositori. Ampia la scelta delle idee regalo presenti nelle botteghe: dai prodotti enogastronomici alla bigiotteria artigianale, creazioni uniche, giochi, arredo casa, oggettistica in ceramica e tanto altro ancora. Dalle 9,30 alle 19,30 la vicina piazza Turletti, di fronte al teatro Milanollo, sarà animata dalla presenza del «Laboratorio degli elfi» e non mancheranno le attività per gli adulti proposte. Il Laboratorio degli Elfi ospiterà inoltre Savinscatola. Tutti i laboratori sono liberi, consigliata la prenotazione. Dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30 sarà possibile consegnare a Babbo Natale la classica letterina e scattare una foto con lui. L’immancabile musica natalizia farà da sottofondo a tutta la manifestazione. Oggi il centro storico sarà animato dalla sfilata del complesso bandistico «Città di Savigliano», alle 11 e l’ensemble di ottoni «Color Brass» terrà un concerto itinerante. Info: www.entemanifestazioni.com

Oggi, 19 dicembre, si festeggia l’ultima tappa di “Natale a Racconigi 2021”. Si parte insieme ai tanti Babbi Natale della banda musicale cittadina, dalle 10 alle 12 in sfilata per portare gli auguri di buone feste. Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, a girare per le vie cittadine ci sarà anche la carrozza di Babbo Natale in partenza da piazza Muzzone. Alle 15,30 il salone Soms ospita il concerto di Natale dei bandisti arricchito dalle ballerine di Tanya Dance, mentre dalle 15 alle 18, in piazza Muzzone, ci saranno tanti laboratori creativi. Sempre dalle 15 alle 18, in piazza Burzio, ci si può deliziare con cioccolata calda e vin brulè insieme a Babbo Natale. Continua anche la possibilità di passeggiare tra i “Presepi in città”.

Scopri di più su: www.comune.racconigi.cn.it

A Cavallermaggiore questa domenica torna la rituale corsa dei Babbi Natale libera a tutti, una camminata non competitiva per le vie della città, rigorosamente in abiti natalizi. Ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II ed a seguire la partenza della gara fissata alle 10,30 per un percorso interno alla città. Il ricavato dell’evento raccolto tramite le iscrizioni servirà per sostenere un progetto scolastico. Info: www.facebook.com/proloco.cavallermaggiore

A Scarnafigi oggi, 19 dicembre, prenderanno ufficialmente il via le iniziative del Natale 2021. Per tutta la giornata, le strade e le piazze del concentrico ospiteranno le bancarelle del mercatino di Natale con prodotti alimentari, lavorazioni artigianali, oggettistica e idee regalo. Durante il pomeriggio, ci sarà la carrozza di Babbo Natale per tutti i bambini con il battesimo della sella. Sempre domenica, alle 15.30, nel Punto Octavia ospitato nell’ex Confraternita Santa Croce di piazza Parrocchia, si terrà anche la premiazione del Concorso Presepi “Mia ca l’e duverta/ Casa mia è aperta”, organizzato dall’Associazione Octavia. Info: www.facebook.com/Proloco-Scarnafigi e www.associazioneoctavia.com/event/casa-mia-e-aperta

Oggi, domenica 19 dicembre, a Saluzzo si replica con un nuovo mercatino e sarà allestito il “Villaggio di Natale gonfiabile” con pupazzi di neve, pinguini, renne e la casa di Babbo Natale aperta tutta la giornata per i bambini. Vari intrattenimenti dedicati ai bambini animeranno l'intero pomeriggio. Dopo il calar del sole però Saluzzo alzerà gli occhi al cielo per il tanto atteso, e ogni anno seguitissimo, spettacolo piro-musicale che si terrà in piazza Garibaldi alle 19.

Info: www.fondazionebertoni.it

I restauri della Cattedrale di Saluzzo dedicata a Maria Vergine Assunta, simbolo di tutta la Diocesi, saranno presentati questa domenica a partire dalle 17.30. In tale occasione è in programma il concerto di Natale con i Polifonici del Marchesato.

A Pian Munè, Paesana questa domenica è in programma una suggestiva ciaspolata al tramonto con guida naturalistica (partenza alle 17), itinerario con durata di circa 90 minuti con arrivo al punto panoramico sul Monviso, Merenda Sinoira in Baita e poi discesa con la luna piena. Info: www.pianmune.it

Continua il Natale Fossanese con un ricco calendario di eventi ed iniziative.

Le Visite Giocate al Castello degli Acaja a cura di Federcastelli saranno replicate anche oggi, domenica 19 dicembre, con prenotazione obbligatoria su www.visitegiocate.it

Nel Castello degli Acaja dalle ore 15.30, è in programma "Lo zenzero delle feste": balli, giochi, laboratorio di bolle, truccabimbi e lettura animata con Andrea, Serena e Sara. Ingresso gratuito. Nella Piazzetta delle Uova ci sarà l'esposizione dei presepi realizzati dai bambini fossanesi e oggi sono previsti alle 12 il pranzo con polenta, alle 16 distribuzione panettone e pandoro offerti dalle aziende dolciarie fossanesi, alle 16,30 premiazione del concorso dei presepi e alle 18,30 minestrone offerto da Proloco Fossano. Info: www.facebook.com/Città-di-Fossano

A Bene Vagienna si può visitare il presepe artistico della chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti bianchi. Oggi, 19 dicembre, dalle 8 alle 18 nel centro storico di Bene Vagienna si svolgerà l’edizione natalizia di “Augusta antiquaria”, mercatino del vintage, di antiquariato, collezionismo e curiosità. Info e programma completo: www.facebook.com/amicidibeneonlus

Questa domenica, 19 dicembre, la Villa di Verzuolo ospita il Natale nel borgo antico, 11^ edizione della mostra di creazioni artigianali e prodotti tipici. Ci saranno Babbo Natale e gli elfi, previsto intrattenimento per i più piccini con i Madonnari di Bergamo. Sono in programma canti e musiche natalizie, grande castagnata, distribuzione di tè, panettone e pandoro. Dalle 10 saranno presenti le bancarelle solidali delle associazioni. I bambini e i ragazzi di Verzuolo potranno divertirsi con il Ludobus. Per tutto il giorno collegamento tra La Villa e il Paschero con il bus di Babbo Natale.

Info e programma completo: http://villadiverzuolo.it/eventi/natale-a-verzuolo-2021

Oggi, domenica 19 dicembre, a Busca si svolgerà il Mercatino di Natale con eventi e punti ristoro in diverse zone della città. L'associazione Vivi Busca organizza lo spettacolo per bambini “Un magico Natale con il Mago Bingo”. L'appuntamento è nel Palazzo della Musica, in piazza della Rossa. Lo spettacolo è in programma alle 14.30 e alle 16.30. L’intermezzo sarà curato dai musicisti dell’Istituto musicale Vivaldi. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria entro sabato e presentazione del green pass rafforzato. Info: www.comune.busca.cn.it

Le associazioni “Diamogli una zampa” e “La casa di Freddy” saranno presenti in occasione del mercatino natalizio. In mattinata è prevista la presenza di un educatore cinofilo a disposizione dei passeggiatori con cani al seguito per consigli e aiuti riguardo alle varie problematiche connesse alla gestione del cane. Info sulle associazioni: www.lacasadifreddy.org e www.diamogliunazampa.org

Sempre oggi, dalle ore 14.30 alle 18.00, l'associazione Ingenium inaugurerà il presepe gigante in legno al Parco Museo dell'Ingenio di Busca. Come sempre, sarà possibile visitare il parco a bordo del trenino e curiosare tra miniature, merletti a tombolo e macchinari agricoli e industriali d'epoca. Ingresso gratuito, richiesti uso della mascherina e l'esibizione del Green Pass.

Info: www.facebook.com/associazioneIngenium

A Cartignano oggi, domenica 19 dicembre, è in programma il mercatino di Natale con circa 50 bancarelle di artigianato, hobbistica e prodotti tipici. Ci sarà l’opportunità di poter gustare piatti caldi e prodotti tradizionali presso i locali del paese. L’ingresso sarà libero e la pro loco di Cartignano offrirà: panettone, cioccolata calda, vin brûlé, zabaione e tè. Il tutto nel rispetto delle normative Covid. Info: www.comune.cartignano.cn.it e www.facebook.com/proloco.cartignano

A Cuneo proseguono i tanti eventi di Illuminatale organizzati per le festività natalizie. Oggi, 19 dicembre, tutto il giorno in piazza Galimberti ci sarà il mercato tradizionale; dalle ore 10.00 alle 19.30, in Contrada Mondovì, Piazza Boves e Largo Audiffredi ci sarà un’esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi. Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in via Roma sarà possibile fare un giro in carrozza con Babbo Natale. Alle 16.00 al Museo Diocesano San Sebastiano è in programma “Letture natalizie”, attività per bambini e famiglie. Alle ore 16.30-17.30-18.30 in Via Roma, Piazza Galimberti, Corso Nizza e Piazza Europa ci sarà la parata musicale “The Tamarros Wandering Lighted Band”. Alle ore 17.00-18.00-19.00 in Piazza Europa, Corso Nizza, Piazza Galimberti e Via Roma ci sarà la parata musicale “Fire’s of Christmas” con i Prismabanda. Alle ore 17.00 ci saranno visite guidate con aperitivo o assaggio goloso finale per scoprire la storia della città.

Info, programma completo e contatti per prenotare: www.cuneoilluminata.eu

A Beinette ritorna la 5° edizione dell’esposizione “Presepi in Crusà” che, fino al 9 gennaio, si potrà visitare nella Chiesa della Confraternita della Santa Croce, in un’ambientazione che punterà soprattutto alla cura dei particolari. L’esposizione quest’anno avrà un itinerario interno che sarà diverso dal solito: per permettere il distanziamento si effettuerà un percorso ad anello che passerà dietro l’altare principale, dove nel vecchio coro saranno esposti i presepi. Vi saranno molte opere realizzate con diversi stili, sia da amatori che da professionisti. L’ingresso sarà riservato ai possessori di green pass. Saranno esposti oltre 50 presepi realizzati da appassionati, famiglie e scuole. Info: www.facebook.com/BEINETTEVIVE

A Boves oggi, domenica 19 dicembre, torna, puntuale come il Natale, l'iniziativa all’insegna di sport e solidarietà della Boves Run. A partire dalle 9.30 del mattino corridori e camminatori coloreranno le strade cittadine per regalare un sorriso e un’opportunità di lavoro a persone fragili con la XIX edizione del “Natale di solidarietà”. Il ricavato della manifestazione sportiva andrà interamente alla Cooperativa “Armonia Work” di Centallo. Il ritrovo per gli sportivi sarà alle ore 9.30 in piazza Mottini, davanti alla Pasticceria Beccaria. La partenza della camminata sarà alle ore 10.00 e alle 10.30 la partenza della corsa. Costo dell’iscrizione a offerta libera. Ricco ristoro a fine corsa. La corsa benefica, aperta a tutti e non competitiva, è omologata Fidal e prevede un percorso di circa 6 km. Info: www.comune.boves.cn.it

Sempre a Boves oggi aprirà la sedicesima Mostra dei presepi nell’Ex Confraternita Santa Croce, auditorium Don Enrico Luciano. La mostra è costituita da presepi realizzati da privati, scuole e famiglie. L’esposizione dei presepi si terrà nel pieno rispetto delle normative Covid vigenti.

Info: www.comune.boves.cn.it

Questa domenica, 19 dicembre, dalle 10 alle 18 a Pianfei ci sarà il mercatino di Natale con tante iniziative per i bambini. La piazza centrale di Pianfei si riempirà di banchetti a tema natalizio con un'ampia offerta di prodotti di artigianato locale e di prodotti enogastronomici a km zero.

Durante la giornata il pubblico verrà allietato da suonatori di cornamusa, animatori, giochi in attesa di vedere Babbo Natale che, direttamente dalla sua casetta posta all'ingresso della Crusà, raccoglierà le letterine dei bambini. Nella Crusà si potrà visitare il grande presepe meccanico allestito dai volontari pianfeiesi, che attende i visitatori con tante sorprese e novità.

Info: www.facebook.com/prolocodipianfei e www.presepiingranda.it

Mondovì si accende in attesa del Natale. L’associazione “La Funicolare” prevede un calendario di

intrattenimenti e sorprese in vista del periodo di fine anno. Prosegue il successo della pista di ghiaccio in piazza Cesare Battisti. Lo spettacolo delle luci a Mondovì piazza si ripete tutte le sere: dalle 20 all’1 del mattino, proiezione continua sui palazzi ed ogni mezz’ora (dalle 18 alle 22 con il countdown visibile), video (ogni mezz’ora dalle 18 alle 22) sull’Antico Palazzo di Città con tanti temi: funicolare, mongolfiere, Babbo Natale sul cielo stellato di Prato Nevoso.

Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi

Anche a Ceva proseguono i festeggiamenti per il Natale. Oggi, domenica 19 dicembre, dalle 8 nel centro storico ci saranno i mercatini di Natale con dolci e prodotti tipici e la partecipazione dei produttori del territorio. Sempre aperta anche la Casetta di Babbo Natale. Dalle 14, nei pressi del Campanone “Sali al campanone con Babbo Natale” a cura del Cai giovanile con punto ristoro della Proloco. Dalle 15 nel centro storico distribuzione di caldarroste a cura del Gruppo Alpini Ceva. Alle 21 il grande concerto di Natale della banda musicale cittadina Adriano‐Bersone‐Masenti, nell’Ama Brenta. Info: www.comune.ceva.cn.it

Musica, spettacoli e cultura

A Cuneo il Sunshine Gospel Choir, uno dei più carismatici cori di musica Gospel in Italia, si esibirà in un emozionante spettacolo oggi, domenica 19 dicembre, alle 21, al Teatro Toselli.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Matteo Costamagna a cui andrà l’incasso della serata, che sarà destinato al Progetto Senegal. Info: www.fondazionematteo.it/concertogospel2021.html

A Cherasco oggi, 19 dicembre, è in programma l’ultimo appuntamento al Cinema Galateri con la rassegna di Cine food, il cinema che nutre. Alle ore 16,30 alle 19, dopo l’accoglienza e la merenda (verrà servito uno spuntino a zero spreco alimentare), avrà inizio il laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni dal tema “Colora con le erbe”. Alle 17 si svolgerà l’incontro con Mohammed Ba (attore, scrittore e mediatore culturale) per parlare di “Gli ancoraggi della coevoluzione e delle interdipendenze in tempo di crisi”. Seguirà la proiezione “The Great Green Wall – La grande muraglia verde” di Jared P. Scott. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.

Info: www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco

A Borgo San Dalmazzo questa domenica, alle 21 è in programma il “Concerto Voci per aria”, concerto Gospel di Natale con il gruppo vocale Voci per Aria e il gruppo di improvvisazione corale Singfulness "on stage"tutto rigorosamente a cappella diretti dal maestro Roberto Demo.

Ingresso gratuito, accesso con green pass e mascherina, come previsto dalla normativa vigente.

Info: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it

A Ceresole d’Alba l’apertura del Museo della battaglia, solitamente prevista per l’ultima domenica del mese, è stata anticipata ad oggi, domenica 19 dicembre. Il Mubatt sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. I visitatori potranno anche ammirare l’illuminazione natalizia, formata dalle proiezioni sulla chiesa di San Bernardino e sul castello. A partire dalle 17.30, in piazza Vittorio Emanuele, gli Alpini offriranno del vin brulè.

Info: https://comune.ceresoledalba.cn.it

Oggi, domenica 19 dicembre, alle 16.30 al teatro Sociale di Alba prenderà il via la rassegna Famiglie a teatro con lo spettacolo La ballerina e il soldatino di stagno nella versione della compagnia Casa Bit. Dalla penna di Hans Christian Andersen una storia di un amore tanto grande quanto stretto da difficoltà e impedimenti. I biglietti sono in vendita al botteghino di piazza Vittorio Veneto, il giovedì dalle 15 alle 18 e nei giorni di programmazione da due ore prima

dell’inizio. Info: www.comune.alba.cn.it, i biglietti possono essere acquistati su www.ticket.it e prenotati via e-mail a biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it

Al Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo il film “2 febbraio 1945 – Il cortometraggio sull’eccidio della Candelora” verrà nuovamente programmato anche oggi, domenica 19 dicembre, alle ore 21.

Il film racconta la tragedia avvenuta il 2 febbraio 1945 quando, per punire un attacco al municipio di Tarantasca avvenuto la sera precedente, 13 giovani di San Benigno, durante la celebrazione liturgica della Candelora, vennero uccisi sul sagrato della chiesa. A guidare la spietata rappresaglia il tenente Dante Frezza. Info: www.facebook.com/cinedonbosco

A Fossano oggi è in programma alle 17 un concerto di musica classica nella Chiesa di Sant'Antonio a Fossano. L’Orchestra FFM Classica suonerà i seguenti brani: Elegia op.3 n° 1, Preludio op. 3 n° 2, Melodia op. 3 n° 3 di S.V. Rachmaninov, Concerto for Piano e Orchestra in D major di F.J. Haydn, Sinfonia n° 104 in re major di F.J. Haydn, Overture da “Le nozze di Figaro” di W.A. Mozart.

Per accedere è richiesto il green pass rafforzato. Si consiglia la prenotazione dei posti sul sito: www.imbaravalle.it/masterclass/iscrizione/256.

Info: https://fondazionefossanomusica.it