"Tanto di cappellino" a Mondovì: creati oltre 500 berretti a sostegno dell'Auser

A Mondovì lavoro a maglia è sinonimo di solidarietà grazie all'iniziativa "Tanto di cappellino".

Lo scorso 28 novembre, diverse volenterose signore monregalesi e non, si sono ritrovate al "Carillon" di Sant'Anna d'Avagnina, per sferruzzare insieme e dare i proprio contributo alla campagna, promossa per il secondo anno consecutivo, da Innocent Italia, in favore dell'Auser.

Più di 500 i mini cappellini, con diametro di 4 centimetri, creati a mano. Le creazioni andranno a decorare le bottiglie di smoothies di Innocent Italia nei supermercati e parte del ricavato delle bottigliette vendute verrà donato all'Auser.

"Tanto di cappellino" lo scorso anno ha visto la realizzazione di più di 55 mila creazioni.