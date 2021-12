Elezioni Consiglio Provinciale: hanno votato 1791 sui 2803 aventi diritto

È stata alta l’affluenza ai seggi per le elezioni del Consiglio provinciale, svoltesi nell’intera giornata di ieri, sabato 18 dicembre, dalle 8 alle 20.

Mancano ancora dati ufficiali, tuttavia si parla di una percentuale che si aggira intorno al 64% (63.89%).

Hanno votato 1791 su 2803 amministratori aventi diritto.

Le votazioni si sono concluse ieri sera alle 20 e sono da poco iniziate le operazioni di spoglio che avvengono in tre seggi: due allestiti preso la sede della Provincia, uno nel municipio di Alba.

Si sa che l’affluenza più alta è stata quella dei Comuni maggiori, Cuneo ed Alba in primis.

L’elezione prevede il voto ponderato in cinque fasce diverse a seconda della popolazione del comune: in fascia A hanno votato 739 (Cuneo) e 514 (Alba); fascia B 143 voti (Cuneo) e 74 (Alba); fascia C 118 (Cuneo) e 20 (Alba); fascia D 109 (Cuneo) e 17 (Alba); fascia E 32 (Cuneo) e 25 (Alba). Si poteva votare una delle quattro liste in corsa e dare una sola preferenza, senza possibilità di voto disgiunto.

I circa mille amministratori che non si sono recati alle urne sono per lo più espressione di centri minori.

In attesa dell’assegnazione dei seggi, l’alta percentuale viene letta diversamente da ognuna delle quattro liste in corsa.

Resta il fatto che mai prima d’ora la consultazione elettorale per la Provincia aveva suscitato così tanto interesse.

Va anche detto, a onor del vero, che in precedenza c’era il “listone” unitario mentre in questo caso la competizione è stata vera e, quindi, più serrata.