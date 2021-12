Provincia, proclamati i componenti del rinnovato consiglio [I RISULTATI]

Confermano le anticipazioni riportate dal nostro giornale i dati ufficiali sull’esito della consultazione per il rinnovo del Consiglio provinciale.



Alle elezioni di sabato 18 dicembre – fa sapere l’ente – sono andati 1.791 amministratori su un totale di 2.803, pari al 63,89% degli aventi diritto. Quattro le liste di candidati che erano in lizza per un totale di 42 candidati a 12 posti.



Ecco i nomi dei nuovi consiglieri eletti e il voto ponderato di ciascuno. Per la lista “Ripartiamo dalla Granda”, espressione del centrodestra: Massimo Antoniotti, consigliere provinciale uscente e consigliere a Borgomale (voti ponderati 7.568); Graziella Viale, vicesindaco di Roaschia (5.917); Marco Bailo, sindaco di Magliano Alpi (5.127); Simona Giaccardi, presidente del Consiglio comunale di Fossano (4.566); Stefano Rosso, vicesindaco di Sommariva Perno (1.618).



Per la lista “La Nostra Provincia” (centrosinistra): Silvano Dovetta, sindaco di Venasca e presidente dell’Unione Montana Valle Varaita (4.937); Bruna Sibille, consigliere comunale di Bra, ex assessore provinciale e regionale (3.560); Rosanna Martini, consigliere di Alba (3.293); Flavio Manavella, vicepresidente uscente e consigliere a Bagnolo (2.918); Mauro Astesano, sindaco di Dronero (2.899).



Per la lista “Granda in Azione”: Pietro Danna, consigliere provinciale uscente e consigliere di Monastero Vasco (4.426) e Vincenzo Pellegrino consigliere comunale a Cuneo (2.169).



La lista “Piccoli Comuni della Granda” non ha raggiunto un numero sufficiente di voti.



“Un grande in bocca al lupo e buon lavori a tutti i neo eletti”, è il commento del presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna.



Le elezioni provinciali si sono svolte con il metodo del voto ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui si era sindaci o consiglieri comunali. Oltre a quello per la lista, ciascun elettore poteva esprimere anche un voto di preferenza per un singolo candidato alla carica di consigliere provinciale. Anche in questo caso il valore del voto era ponderato.



La proclamazione ufficiale degli eletti è avvenuta nella serata di oggi, domenica 19 dicembre, da parte dell’Ufficio Elettorale della Provincia.

In allegato a seguire i risultati definitivi completi.