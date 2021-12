Il mondo della scuola abbraccia AIDO: il liceo artistico di Alba sostiene il dono

"Disegna il 45.mo Natale" è il progetto che AIDO Sezione Provinciale di Cuneo ha fortemente voluto concretizzare per dar evidenza ad un anniversario di vita importante per il coordinamento associativo della "Granda" che con un'azione costante e giornaliera permette di regalare una speranza di vita ai tanti malati in lista d'attesa per un trapianto.

Ecco allora che, con la vicinanza del Ministero dell'Istruzione nella persona di Maria Tersa Furci, Dirigente dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cuneo, con la fattiva operatività di Marcello Strizzi, Coordinatore dell'Ufficio Educazione Fisica della "Granda" e la piena e totale disponibilità di Roberto Buongarzone, Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore "G. Govone", con gli studenti del Liceo Artistico "Pinot Gallizio" di Alba supportati da Marta Adami, collaboratrice del Dirigente Scolastico, si è dato vita ad un'attività di vicinanza al sociale davvero particolare e di grande significato e valenza per la cultura del "dono".

Grazie al coordinamento dei validi insegnanti Giulia Dogliani ed Andrea Chiotti, la classe VB del corso di grafica e design si è messa rapidamente al lavoro generando in poco tempo oltre 60 tavole create con sano ingegno, grande attenzione, capacità e cultura.

Tutti i lavori sono stati valutati da una commissione di esperti, tra cui gli artisti Francesca Semeraro e Danilo Paparelli, che hanno dato evidenza a cinque opere che in una semplice, ma significativa e per certi versi emozionante cerimonia svoltasi nell'istituto scolastico albese, sono state premiate per creatività e coerenza con il tema proposto.

In una classifica che non vuole esser tale, visto il peso e la bontà di ogni lavoro, le tavole delle studentesse Giulia Gado ed Elena Marcarino sono state, a parere della giuria, quelle che meglio hanno saputo esprimere concetti della generosità e dello spirito di sano altruismo che comporta ogni adesione alla donazione di organi, tessuti e cellule. Oltre alle due studentesse vincitrici a pari merito, hanno ricevuto una menzione speciale della giuria anche Giulia Lusso, Viktoria Jordanovska e Francesco Cacre per aver saputo esprimere al meglio concetti legati all'associazione ed alla tutela della vita.

Al fianco della bella ed utile iniziativa, Banca d'Alba, con l'attenta valutazione di Paolo Taricco Responsabile Relazioni Esterne e la partecipazione attiva di Flavio Dolce, Dirigente di riferimento dell'Ente di Credito sempre vicino al sociale, ha dato sostegno al Gruppo Comunale AIDO di Bra che, vista la vicinanza con la capitale delle Langhe, era in campo per gli aspetti organizzativi.

"Sono davvero soddisfatto che l'obbiettivo che ci eravamo prefissati sia stato pienamente centrato, per non dire addirittura ampiamente superato, in un contesto scolastico che è stato particolarmente a noi vicino" - dice il presidente AIDO Sezione Provinciale di Cuneo già Segretario Nazionale, Gianfranco Vergnano a cui fa eco il Vice Presidente Vicario Enrico Giraudo - "Come associazione abbiamo apprezzato e per certi versi imparato proprio dagli studenti i molteplici modi di fare e dare cultura al "dono" messo in evidenza in ogni tavola grafica, il modo migliore per celebrare i 45 anni di attività associativa che nel tempo ha permesso di festeggiare il compleanno a chi non avrebbe più potuto farlo".





