Lpm Bam Mondovì-Montecchio 1-3, i commenti dei tecnici Solforati e Amadio (VIDEO)

Cade la Lpm Bam Mondovì. Le pumine vengono superate in casa dalla Ipag Sorelle Ramonda Montecchio per 1-3 e scivolano al terzo posto in classifica. Venete che si confermano "bestia nera" della squadra monregalese, uscita sconfitta al PalaManera 3 volte su 3. La prestazione della Lpm è stata caratterizzata da una ricezione imprecisa e da una fase d'attacco poco incisiva. Male anche il servizio. Di seguito il commento dell'allenatore del Puma Bibo Solforati:

Sorride coach Daris Amadio, che "sbanca" con merito il PalaManera, facendo un dispetto al suo amico Bibo Solforati. Per Montecchio una autentica boccata d'ossigeno dopo quattro sconfitte consecutive. Ecco l'analisi del match da parte dell'allenatore della squadra veneta: