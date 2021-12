Volley A2/F: la "bestia nera" azzanna il Puma! La Lpm Bam Mondovì sconfitta in casa dal Montecchio per 1-3

Montecchio si conferma bestia nera della Lpm Bam Mondovì. La squadra veneta espugna con merito il PalaManera per 1-3. Le pumine ci hanno messo tanto del loro per rimediare questa pesante sconfitta. Attacco con le polveri bagnate, Hardeman a parte, e ricezione non in gran giornata.

Anche il servizio ha lasciato a desiderare. Insomma una giornataccia per le ragazze di Solforati, coincisa con una grande prova da parte delle avversarie. Coach Amadio ha schierato il Montecchio con la novità della banda serba Ivana Jeremic. Le venete, grazie soprattutto ai colpi di Giorgia Mazzon e di Cristina Fiorio, hanno messo in campo tanta grinta e impegno, finendo per meritare la vittoria.

PRIMO SET: il primo tempo vincente di Beatrice Molinaro rompe il ghiaccio. Il Montecchio piazza un break di tre punti e va a condurre 2-4. La battuta insidiosa di Leah Hardeman mette in difficoltà la ricezione delle venete e le pumine ne approfittano per ribaltare la situazione e andare sul 7-4. Gara equilibrata, ma la Lpm mantiene un leggero vantaggio sul 15-13. Con le pumine avanti 17-13 coach Amadio chiama il primo time-out. La pipe vincente di Alessia Populini vale il punto del 22-17. Nuovo time-out chiesto dalla panchina veneta. Il Montecchio annulla due set-point, ma al terzo tentativo deve cedere per 25-20.

SECONDO SET: coach Amadio spedisce nella mischia Ivana Jeremic. con Margherita Brandi al servizio il Montecchio si porta subito sull’1-4. Pumine imprecise e in difficoltà. Le venete aumentano il vantaggio a +5. La Lpm recupera tre lunghezze, ma Montecchio resta avanti sull’11-13. Sul punteggio di 11-16 coach Solforati è costretto a chiamare il time-out. Scambio spettacolare chiuso a favore di una Ipag in fuga. Nuovo time-out chiesto da coach Solforati sul 12-19. Le venete continuano a mantenere alto il livello di gioco. L’errore in battuta di Molinaro vale sei set-point per la squadra ospite, avanti 18-24. Il Puma recupera quattro punti di fila e si arriva sul 22-24. Un preoccupato Amadio chiama il time-out. Si rientra in campo e guadagna altri tre punti per una rimonta a dir poco strepitosa. Set-point Lpm annullato da Montecchio. Nuovo ribaltone e nuovo set-point per Montecchio. Alla fine il set se lo aggiudica il Montecchio per 26-28 grazie a un ace di Denise Meli con l’aiuto della rete.

TERZO SET: le pumine partono bene e si portano sul 2-0. Pronta reazione della formazione ospite che approfitta della scarsa incisività in attacco per portarsi sul 5-9. Time-out chiesto da coach Solforati. L’interruzione da la sveglia alla squadra monregalese, che ritrova subito la parità. Nuovo break per Montecchio, avanti 12-17. Nuovo time-out chiesto da coach Solforati sul 13-19. Prosegue il black-out delle pumine, con Montecchio sempre più vicino alla conquista del set. Obiettivo raggiunto poco dopo con il punteggio di 15-25.

QUARTO SET: Montecchio conquista i primi due punti. L’ace di Beatrice Molinaro rimette in equilibrio il punteggio. Break monregalese ed Lpm sul 5-3. Time-out chiesto da coach Amadio sul 7-4. Molinaro ancora protagonista a rete. Ace di Cristina Fiorio e Montecchio ad una lunghezza dalle pumine. Il punteggio torna in parità sul 15-15. Time-out chiesto da Solforati sul 17-18. Ancora equilibrio sul 21-21. Alla fine la spunta ancora il Montecchio, che chiude set e match sul 22-25.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Populini, Montani, Giubilato, Cumino, Bonifacio, Pasquino, Hardeman, Ferrarini, Molinaro, Trevisan, Bisconti. Allenatore: Matteo “Bibo” Solforati; 2° All. Claudio Basso

IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO: Orlandi, Fiorio, Jeremic, Muraro, Mistretta, Frigerio, Bartolucci, Mazzon, Magazza, Brandi, Bortoli, Meli. Allenatore: Daris Amadio; 2° All. Mario Fangareggi

ARBITRI: 1° Giovanni Giorgianni (Roccalumera); 2° Gianmarco Lentini (Milano)