Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì oggi (ore 17) ospita l’Ipag Montecchio

La Regular Season di serie A2 riparte con la prima giornata di ritorno. La Lpm Bam Mondovì, con inizio alle 17, riceve la visita della Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, attualmente quarta forza del girone B con 18 punti all’attivo. L’obiettivo delle pumine è ovviamente quello di proseguire il cammino già iniziato nel girone d’andata, dove Taborelli e compagne hanno ottenuto 9 vittorie e una sola sconfitta.

Montecchio è storicamente un avversario a dir poco ostico per le pumine, tanto da essere considerata una sorta di “bestia nera”. Non a caso nelle due precedenti apparizioni al PalaManera, il Montecchio ha conquistato due vittorie con il risultato di 0-3 e 1-3. Insomma, per le pumine c’è un altro “tabù” da sfatare. La squadra di coach Daris Amadio, legato a Bibo Solforati da una lunga e solida amicizia, è reduce da un periodo non particolarmente esaltante, con quattro sconfitte rimediate nelle ultime quattro gare tra Campionato e Coppa Italia.

Nell’ultimo impegno, però, quello di Coppa contro il Sassuolo (2-3), è giunto più di un segnale di ripresa. La Ipag dovrebbe scendere in campo con l’asse laterale delle schiacciatrici composto da Cristina Fiorio e Bianca Orlandi, mentre al centro agiranno Denise Meli e Margherita Brandi. Regia affidata a Valentina Bartolutti e ruolo di libero per l’ex Sigel Marsala Alessandra Mistretta. Ex Sigel anche l’opposto Giorgia Mazzon, sorella gemella dell’ex pumina Alessia, da quest’anno in forza alla Omag San Giovanni in Marignano.

Nelle quattro trasferte disputate fino a questo momento il Montecchio ha ottenuto tre vittorie, quelle in casa di Vicenza (1-3), Albese (2-3) e Martignacco (1-3), mentre le sconfitte sono state solo due, in casa di Pinerolo (3-0) e Club Italia (3-0). Nella gara disputata all’andata la Lpm riuscì a ottenere in rimonta la vittoria al tie-break. A dirigere il match saranno gli arbitri siciliani Giovanni Giorgianni e Gianmarco Lentini. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.