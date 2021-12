Volley A2M. Cuneo, la partita perfetta: Porto Viro annientata 3-0 e qualificazione alla Coppa Italia

La partite perfetta. È quella giocata dalla Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo contro una Delta Group Porto Viro incredula e frastornata, che non ne ha azzeccata una. Gli uomini di Roberto Serniotti sono stati superiori in tutto: basti pensare che l'unico time out chiamato dall'allenatore cuneese è arrivato sul 19-10 del terzo set. Superiori al servizio, in ricezione, ma soprattutto in attacco. Su tutti, la strepitosa prova in difesa del giovane libero Francesco Bisotto, autore di alcune giocate da manuale.

Con i tre punti conquistati oggi la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo conquista matematicamente la qualificazione ai quarti di coppa Italia. Un traguardo che premia la società cuneese e fa contento lo strepitoso pubblico della Granda, sempre più innamorato di questa squadra: erano circa 2.000 gli spettatori presenti sugli spalti del palasport di San rocco Castagnaretta ad assistere alla splendida vittoria.

La partita tra Cuneo e Porto Viro era anche Match Day a supporto di Saluzzo Capitale delle Cultura 2024: presente il sindaco della città del Marchesato, Mauro Calderoni.

LA CRONACA. Serniotti manda in campo il regista Pedron in diagonale al brasiliano Wagner, la coppia di centrali Sighinolfi e Codarin, i due schiacciatori ricevitori Botto e Preti con il libero Bisotto.

Per Porto Viro, agli ordini di coach Tardioli il palleggiatore Fabroni con l'opposto Bellei, gli schiacciatori ricevitori Vedovotto e Mariano, al centro O' Dea e Barone, libero Lamprecht.

PRIMO SET. Dopo una fase iniziale di studio tra le due squadre, Cuneo prende il largo con un muro di Pedron su Vedovotto, due aces di Preti ed il punto successivo di Codarin che costringe coach Tardioli a chiamare time out sul punteggio di 7-3. Si riprede a giocare, Wagner va a segno dalla seconda linea dopo una strepitosa difesa del libero Bisotto (8-3), poi arriva anche il muro di Botto su Vedovotto e sull'11-5 Porto Viro ha già esaurito i time out. Sul 16-11 per Cuneo Tardioli inserisce Pol per Vedovotto, Wagner sbaglia il lungolinea che assegna il punto del -4 Porto Viro (16-12), ma subito dopo il nuovo entrato si fa murare da Sighinolfi e Cuneo torna a correre (18-12). Di prima intenzione mette giù il punto del 21-14 Alessandro Preti, i rodigini strappano un break con il muro di O' Dea, ma Bellei mette in rete il punto del 25-18. A decidere questo primo set il servizio di Cuneo, decisamente più efficace rispetto a quello dei veneti e, di conseguenza, la ricezione: 80% quella di Cuneo, 59% per Porto Viro.

SECONDO SET. Subito un break di Cuneo: 2-0, ace di Wagner. Vantaggio che aumenta (10-5) sul muro di Sighinolfi a fermare Bellei dalla seconda linea, Barone che mette fuori il primo tempo e l'ace di capitan Botto: è time out di coach Tardioli. Bellei non passa più: arriva il muro di Preti sull'opposto veneto che vale il doppiaggio (12-6), poi Botto infila la pipe del 14-7 e coach Tardioli fa uscire lo stesso Bellei per Gasparini. I rosa-nero sono frastornati: Botto mette giù una palla di prima intenzione dopo la battuta velenosa di Codarin e Fabroni si fa fischiare un fallo in palleggio: 18-9 con il secondo time out di Porto Viro. Ancora una battuta vincente di Codarin ed il muro di Pedron su Mariano e siamo 20-9 per Cuneo, vantaggio che aumenta ancora (23-11) sul fallo di rotazione fischiato ai veneti. Chiude il muro di Preti su Gasparini per il 25-12. Strepitoso l'attacco di Cuneo nel set: 72%

TERZO SET. Si riparte come era terminato: ace di Sighinolfi, l'errore in attacco di Vedovotto ed il muro di Wagner su Mariano per il 4-0 di cuneo: time out Porto Viro. Un altro muro del brasiliano su Mariano, pipe di Botto, pallonetto di Preti e siamo 7-0. Altro muro (Pedron su Mariano) per il 9-1, pallonetto ed attacco in diagonale di Botto ed è 13-3 Cuneo: secondo time out veneto. Sbaglia l'attacco Bellei (14-3). Un leggero calo di concentrazione dei piemontesi permette a Porto Viro di accorciare 19-10, Serniotti ferma il gioco, uneo arriva al set ball sul 24-17. Chiamato a gran voce dal pubblico cuneese Serniotti inserisce Cardona per Wagner ed il giovane figlio d'arte mette giù il punto finale del 25-18.

BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO-DELTA GROUP PORTO VIRO 3-0 (25-18/25-12/25-18)

BAM ACQUA SAN BERNARDO. Cardona 1, Codarin 3, Pedron 5, Wagner 13, Botto 15, Bisotto (L), Preti 16, Sighinolfi 6, Rainero. Ne. Filippi, tallone, Vergnaghi, Lilli. Allenatore: Serniotti - CUNEO. ric. 62% (32% prf), att. 65%, muri 11, aces 8, batt.sb. 13, errori 17