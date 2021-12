Volley A2M. Cuneo-Porto Viro 3-0, la reazione di Roberto Serniotti: "Partite così se ne vincono poche" (VIDEO)

"Sono quelle giornate dove tutto va per il verso giusto". Roberto Serniotti è tanto soddisfatto quanto quasi incredulo di fronte alla schiacciante vittoria dei suoi al cospetto di Porto Viro. Il coach della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo è navigato e sa che vittorie così se ne vedono poche: la Delta Group veniva da un'ottima prova offerta contro la capolista Castellana Grotte, battuta tra le mura amiche per 3-1. Invece, a Cuneo non è esistita.

Una partita dove si sono messi in evidenza i giovani Bisotto e, sul finale, anche Luca Cardona, figlio del grande Mikael ex giocatore della Bre Banca Lannutti. "Sono contento per entrambi. Il nostro 'Biso' è un ragazzo al primo anno da titolare, sempre più importante. Si allena ogni giorno con attenzione e merita il premio. Cardona è appena arrivato e sta facendo bene: fa tanto per la pallavolo e ci dà tanto. Sono contento abbia chiuso la partita".

Il pubblico di Cuneo: "Oggi si sono divertiti e vedere tanta gente così per noi è importante. Il mio sogno è rivedere questo palazzetto di nuovo pieno".

Il derby con Mondovì: "Dopo un inizio difficile, ora Mondovì va meglio. Una partita sentita, li studieremo come tutti gli avversari e poi li affronteremo con tenacia".