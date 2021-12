Volley A2/M: un brutto Vbc Synergy Mondovì perde 3-0 in casa del fanalino di coda Ortona

Sarebbe dovuta essere la gara del definitivo rilancio per i Galletti, invece il Vbc Synergy Mondovì torna da Ortona con le ossa rotte. Le ultime due vittorie in campionato avevano fatto pensare in un Vbc battagliero e voglioso di approfittare del turno che sulla carta appariva favorevole. I Galletti invece hanno giocato un brutto match, lottando adeguatamente solo nel terzo parziale. I complimenti, dunque, vanno alla Sieco Service Ortona, che ha sfruttato appieno quella che era considerata forse l'ultima spiaggia per continuare a sperare nella salvezza. Di seguito la cronaca del match:

Coach Francesco Denora parte con Lusetti in regia, Kelvin Arinze opposto, capitan Boscaini e Cianciotta in banda, Ceban e Catena al centro, Raffa libero, con inserimenti di Piazza, Fenoglio, Mazzon e Camperi. Nunzio Lanci risponde con Ferrato in regia, Santangelo opposto, l' italo brasiliano Pessoa e De Paola in banda, Elia e Fabi al centro, Fusco libero, con inserimenti di De Silvestre,