Il 2021 volge al termine: il “grazie” di Mai+Sole

Mai come quest’anno abbiamo ricevuto tanta solidarietà e aiuto per i nostri progetti, spero di non dimenticare nessuno perché siete stati veramente in molti.

Inizio con le volontarie che nonostante la pandemia sono sempre state disponibili per un ascolto, accoglienza, presenza ai vaccini, per la bottega.

Alle donne che con coraggio si rivolgono a noi per essere accompagnate verso la libertà.

A tutti gli avvocati e le psicologhe che ci hanno sostenuto.

La fondazione CRS, la fondazione Cagnasso.

A Doriano, Daniele Mulassano per i suoi splendidi dolci, il caseificio Sepertino di Marene, la gioielleria Tallone di Savigliano, Biraghi che da sempre diffonde i nostri riferimenti, il Csv, la Coop, il Mercatò, la Fondazione Ente Manifestazioni, i sindaci e gli assessori di tutta la provincia, le Consulte delle Pari Opportunità e della Solidarietà, Confartigianato, i commercianti, le Assistenti Sociali per la collaborazione, la San Vincenzo che non ci fa mai mancare il suo sostegno, Daniele della “Papa Giovanni”, La Rosa Blu perché esiste, la Pasticceria Sabena, Gualtiero Lenta al sostegno di tanti anonimi privati, ai giornali locali e non che ci regalano spazio e ancora alle forze dell’ordine reperibili e disponibili sempre.

Preferirei non dover ringraziare nessuno, vorrei che il telefono di Mai+Sole non squillasse mai, ma questa è un’altra storia, noi ci stiamo comunque lavorando, piano piano speriamo che la solidarietà diventi normalità e che il rispetto diventi gioia, noi continuiamo ad esserci e a credere nei miracoli e poi chissà …

Buon Natale.

Adonella Fiorito - Presidente Mai+Sole