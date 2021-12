Rinnovo in Provincia: Monviso in Movimento propone una larga intesa per il nuovo Consiglio

Riceviamo e pubblichiamo.

Il risultato che si sta delineando nel Consiglio provinciale, senza una chiara maggioranza, impone una semplice riflessione. Intanto vogliamo rimarcare la responsabilità politica di chi ha voluto a tutti i costi, per contarsi, la rottura di quell’accordo tra le forze politiche che aveva portato per tre volte a raggiungere un’intesa su una lista unitaria.

Non si sentiva la necessità, con tutti i problemi che gli enti locali devono affrontare ogni giorno, di un’elezione che ha messo in difficoltà tanti amministratori comunali tirati per la giacchetta da questo o quel partito. Era invece utile lavorare a livello territoriale, come in passato, dove si era trovato il giusto equilibrio.

Con il risultato che si è determinato, adesso si richiederebbe a tutti uno sforzo per continuare quell’intesa provinciale, che superi le divisioni del momento, affinché si possa lavorare nell’interesse di tutta la Granda. Questa è la nostra posizione che ci auguriamo possa essere accolta anche dalle altre forze politiche rappresentate in Consiglio provinciale.

Si coglie l'occasione per augurare un buon lavoro a tutti i consiglieri eletti.

Gruppo Monviso in movimento