Confartgianato Fossano incontra le realtà del territorio per gli auguri di Natale

Non si fermano le iniziative di incontro della Presidenza Confartigianto Fossano, guidata da Clemente Malvino, e del vicepresidente Sergio Cravero con le istituzioni territoriali del Fossanese.

L'occasione sono gli auguri natalizi e recapitare un piccolo presente, incluso un calendario realizzato dall’Associazione Artigiani Fossanese in cui sono riprodotti i disegni realizzati dagli alunni delle scuole medie dei circoli didattici locali in occasione della mostra “disegna l’Artigiano” indetta l’anno passato dalla Confartigianato locale.

La giornata di mercoledì 15 Dicembre ha visto la delegazione Confartigianato recarsi da Monsignor Piero Delbosco, vescovo di Cuneo e Fossano, per un incontro cordiale ed amichevole, che ha visto il vescovo manifestare grande rispetto ed attenzione per una realtà, quella dell'artigianato, che da sempre si distingue per la sua laboriosità e dinamicità.

Monsignor Delbosco ha poi rievocato con una certa nostalgia le sue prime esperienze lavorative sia di adolescente che di parroco, menzionando dettagli e fasi di lavoro edile per la ristrutturazione di una chiesa, rimarcando quanto potesse e possa essere importante per un giovane, apprendere un mestiere.

A seguire, la presidenza si è recata presso la sede della Polizia locale per salutare il comandante Cuniberti, per poi concludere la mattinata presso l’Istituto Salesiano, fucina di maestranze qualificate, linfa essenziale per gli artigiani, dove si è intrattenuta con don Del Santo, come sempre affabile e disponibile, che ha voluto sottolineare la vicinanza e la consolidata collaborazione tra l’istituto ed il mondo artigiano.