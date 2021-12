A Cigliè si accende il Natale con i canti dei bambini e i presepi nelle cappelle

Lo spirito del Natale si è acceso anche nel comune di Cigliè dove ieri, domenica 19 dicembre, i bambini della scuola primaria "Franco Centro" di Bastia hanno allietato il pomeriggio con canti festosi, in diverse lingue: italiano, inglese, francese, piemontese e anche latino, infatti, tra i vari brani eseguiti anche il "Gaudeamus Hodie".

Per il coro dei bambini numeroso, anche se non al completo, è stata la prima esibizione ufficiale di nuovo in presenza, dopo lo scoppio della pandemia. Per l'occasione i piccoli artisti, guidati dalla maestra Maria Paola, hanno indossato la divisa rossa, e dando cosi il benvenuto alle festività.

In occasione del concerto, tenutosi all'aperto e nel rispetto delle norme anti covid, è stato dato il via anche all'esposizione di presepi "tra le cappelle".

"Un sincero ringraziamento alla scuola primaria di Bastia che ha accolto l'invito" - commenta il sindaco, Adriano Ferrero - "ai bambini, ai genitori, alla maestra Maria Paola e a tutta la scuola per averci regalato questo bellissimo pomeriggio. Fino al 6 saranno inoltre visibili i presepi e le composizioni realizzate da scuola primaria e dell'infanzia nonché da altri amanti del Natale. Un grazie alla proloco che come sempre ha saputo coniugare al meglio questa giornata".

Il percorso inizia dalla biblioteca comunale, prosegue in piazza Castello e si sviluppa in 9 tappe che portano dalla cappella di San Rocco alla Salita della Chiesa Parrocchiale, fino alla cappella di San Gottardo in località Ciri e presso la Panchina gigante.

Diversi i presepi realizzati, in bottiglia, nelle nicchie del castello e anche uno speciale di legno del Madagascar.

Inoltre, fino al 23 dicembre, sarà ancora possibile inviare una fotografia o un disegno del presepe (da consegnare a mano o da inviare alla mail presepeciglie2021@gmail.com) che verrà esposto e pubblicato anche sulle pagine social del comune.