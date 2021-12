A Frabosa Sottana va in scena il Festival dei formaggi tipici e di montagna

I grandi formaggi del territorio protagonisti in uno dei Comuni simbolo della loro produzione: Frabosa Sottana. È con questo spirito che l'Associazione Turistica Mondolè, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Frabosa Sottana e con i Consorzi per la tutela del Raschera e del Bra, ha organizzato la prima edizione del Festival dei formaggi tipici e di montagna. O meglio, l'anteprima di un Festival che, dopo l'appuntamento alle porte, tornerà a svolgersi nel mese di maggio.

L'appuntamento è per martedì 28 dicembre 2021, quando, per tutta la giornata, già a partire dal mattino, il Gala Palace di Frabosa Sottana si trasformerà in vetrina dei prodotti caseari d'eccellenza: formaggi locali e non, d'alpeggio e di caseificio, con il Raschera ed il Bra a rappresentare il vero e proprio cuore dell'evento.

L'ingresso al Gala Palace sarà libero e gratuito (obbligatorio il green pass): all'interno del padiglione sarà possibile degustare e acquistare i formaggi esposti.

"L'idea - dichiara il presidente dell'Associazione Turistica Mondolè, Paolo Bruno - nasce dalla volontà di valorizzare le peculiarità gastronomiche di questa terra: un patrimonio di altissima qualità, dalla storia e dalle tradizioni antichissime, che meritano di essere tutelate e promosse. Come Associazione Turistica Mondolè abbiamo voluto riprendere un evento proposto nel 2006, che all'epoca era stato molto apprezzato. Dalla rielaborazione di quella proposta è nato il Festival dei formaggi tipici e di montagna, che, oltre ad essere un appuntamento da non perdere per gli amanti dei formaggi, vuole rappresentare anche il punto di partenza per nuove collaborazioni nell'ottica della valorizzazione del territorio".

Già, perché accanto all'aspetto gastronomico, il Festival dei formaggi tipici e di montagna rappresenterà anche un momento di prezioso approfondimento culturale, "aspettando" il vero e proprio festival che si svolgerà a maggio.

Martedì 28 dicembre, alle ore 17,30, infatti, si svolgerà la Conferenza stampa di presentazione del convegno "Alpeggi monregalesi: prospettive, risorse ed economie del corretto sfruttamento rivolto alla caseificazione", programmato per il 14 maggio 2022.

"I formaggi d'alpeggio rappresentano un'indiscussa eccellenza a livello gastronomico - spiega il direttore del Consorzio di tutela del Raschera, Aldo Fraire - , ma è oggi necessario avviare delle riflessioni sulle problematiche e sui vantaggi della monticazione. Quali scelte si stanno compiendo, a livello centrale, su questo tema? Quali problematiche vivono quotidianamente i malgari? Questi ed altri argomenti saranno oggetto del convegno in programma per maggio, quando ospiteremo a Frabosa Sottana allevatori e malgari, rappresentanti del mondo delle Istituzioni, Sindaci, veterinari e tutti coloro che, a vario titolo, possono contribuire alla valorizzazione e alla corretta fruizione degli alpeggi".

Una rete di collaborazioni, insomma, per riscoprire, nel segno dell'eccellenza dei prodotti caseari, anche un patrimonio di saperi e di tradizioni antichissime di queste valli alpine.