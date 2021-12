A Rifreddo tornano i “buoni spesa” per le persone in difficoltà economica

L’amministrazione comunale rifreddese guidata dal sindaco Cesare Cavallo ha deliberato la riproposizione dei “Buoni spesa” buoni spesa dedicati ai “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Una decisione seguita a ruota dalla pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle domande di sussidio. Come ricorderanno i lettori non si tratta di una novità assoluta in quanto lo stesso ente aveva già alcuni mesi fa proposto la stessa iniziativa. Più in dettaglio si tratta della possibilità di ottenere dei voucher di importo che varia dai 50 ai 90 e più euro e seconda della composizione del nucleo familiare. Per avere diritto ai buoni ogni chi presenterà domanda dovrà autocertificare la situazione economica della famiglia ed i motivi che stanno alla base della situazione di difficoltà. “Con questa iniziativa - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - cerchiamo di dare sostegno ai nuclei familiari rifreddesi maggiormente in difficoltà causate del periodo di emergenza sanitaria che ormai da due anni stiamo vivendo”. Ritornando alla domande occorre dire che le stesse vanno presentate direttamente in Comune entro venerdì 31 dicembre 2021. Le stesse devono essere redatte su apposita modulistica (disponibile in Comune e sul sito dell’ente) e dopo la consegna verranno inviate al Consorzio Monviso solidale. Il Consorzio si occuperà di valutarle, di effettuare i controlli ed anche le eventuali denunce qualora emergessero dichiarazioni false sui dati economici e sulle ragioni della domanda.

Una volta autorizzato dal Consorzio il Comune provvederà alla consegna dei buoni che potranno essere spesi esclusivamente presso le attività rifreddesi convenzionate e non oltre il 28 febbraio 2022 . Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare direttamente o telefonicamente allo 0175.260022 gli uffici del comune di Rifreddo