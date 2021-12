Anche Carrù ha la sua "comunità energetica"

"Un giorno speciale per il comune di Carrù" - ha commentato il consigliere regionale Sean Sacco presente all'inaugurazione col collega albese Ivano Martinetti - "il secondo ad inaugurare una comunità energetica rinnovabile (CER) in Piemonte. Sto lavorando ad una legge, che presenterò a breve, che permetta anche alle famiglie meno abbienti di godere di tutti i vantaggi delle CER, affinché innovazione e rispetto per l'ambiente corrano di pari passo con i diritti sociali. Nei prossimi 4 anni, grazie ai fondi del PNRR, avremo 280 milioni di euro in Piemonte a totale disposizione per la realizzazione di comunità energetiche. Un'occasione che non possiamo farci sfuggire".