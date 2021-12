Elezioni Provinciali, "Centrodestra compatto con largo assenso in Granda"

Le elezioni provinciali di secondo livello di questo fine settimana hanno riservato sonore sorprese rispetto alle attese pre-elettorali di tanti addetti ai lavori. Lo scenario che ne rinviene presenta il centro destra quale prima forza partitica in consiglio con due eletti della Lega Salvini Premier, due di Forza Italia e uno di Fratelli d'Italia.

"In questa tornata ci siamo presentati compatti come centro destra con la lista "Ripartiamo dalla Granda" - dichiarano i segretari provinciali dei tre partiti, Senatore Giorgio Maria Bergesio, Maurizio Paoletti e William Casoni - registrando un largo consenso tra gli amministratori della Granda, a testimonianza del nostro constante legame con le realtà comunali. Tale constatazione trova ancor di più conferma dalla conta dei voti singoli dalla quale emerge come la lista "Ripartiamo dalla Granda" complessivamente risulti la più votata". "Innanzitutto un ringraziamento va a tutti i nostri candidati ma soprattutto a tutti coloro che hanno riposto la fiducia in loro. Questo risultato vuole essere la base di partenza per far arrivare in modo costruttivo la nostra voce in Consiglio provinciale, consapevoli che l’attuale Presidente in carica non potrà fare a meno di confrontarsi con il grande elettorato che rappresentiamo. Allo stesso tempo tutto ciò vuole essere una premessa programmatica per le elezioni amministrative della prossima primavera che ci vedranno impegnati come centro destra".