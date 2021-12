Il Piemonte d'Argentina protagonista al Teatro Sociale di Alba

Fondazione Radici: ad Alba il 21 dicembre in scena il tema dell'immigrazione. Tutto pronto al Teatro Sociale per la presentazione del docufilm “Rèis-Raìz Piemontesi d’Argentina”, girato a fine 2019 nelle comunità piemontesi in Argentina, e voluto dalla Fondazione Radici, nata il 12 febbraio 2020.

Una memoria che conferma il legame indissolubile che c’è tra i piemontesi d’Italia e quelli di Argentina, legati dalla stessa anima e dalla stessa voglia di lavorare, valorizzando le tradizioni, anche se in luoghi e modi diversi.



«Durante la serata, spiega Claudio Rosso, il presidente di Radici, faremo il punto, inoltre, sull’attività della fondazione Radici, che nonostante sia nata in un periodo difficile il 12 febbraio 2020, ha saputo mettere le basi per creare il grande archivio digitale della memoria. Il nostro obiettivo è andare a creare un portale, accessibile a tutti e in modo particolare a chi vorrà approfondire lo studio del nostro territorio.



Un portale in cui andare a convogliare il materiale inedito raccolto dalla Fondazione, fatto di decine di interviste, ma anche le pubblicazioni che sono state realizzate nel corso degli anni da storici, giornalisti e antropologi del territorio, in modo che queste non vadano perdute. Dopo aver raccolto materiale in Langhe e Roero, il 2021 ha visto la Fondazione Radici realizzare una quindicina di interviste ad altrettanti personaggi del Monferrato con una troupe formata dal giornalista e direttore della Fondazione Marcello Pasquero, dal fotografo Bruno Murialdo, dall’operatore Daniele Ferrero, con l’aiuto di un grande conoscitore del nostro territorio: Beppe Orsini.



Nel 2021 è stato presentato il docufilm ufficiale di Alba Capitale della cultura d’impresa “Un passo alla volta” coprodotto da Fondazione Radici e Confindustria Cuneo e sarà ultimato a febbraio 2022 il film “La Banda degli Asini”. Sono state avviate, inoltre, proficue collaborazioni con Ministeri, Regione e Comuni, in modo particolare con il comune di Alba, ma l’obiettivo è arrivare a essere un punto di riferimento per tutte le amministrazioni e le aziende di Langhe, Roero e Monferrato».