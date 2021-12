Il grazie del Comune di Niella Tanaro ai volontari del paese

Anche quest'anno, come da abitudine, il sindaco di Niella Tanaro ha incontrato in municipio i volontari del paese per ringraziarli di tutto l'impegno profumo nel corso del 2021 a favore della comunità.

"Gli auguri di Natale" - commenta il sindaco Gian Mario Mina - "sono stati occasione per dire grazie alle persone che compongono il gruppo volontari, persone che mettono a disposizione di tutto il paese il loro impegno e tempo. Sono un motivo di orgoglio per il comune e lo è ancora di più vedere che questa squadra è in continua crescita. Grazie al signor Ziolla e a Patrizia Bruzzone, che in queste occasioni da il meglio di sé. Grazie alla Protezione civile e a tutti i suoi componenti per il sostegno e l'appoggio in tutte le situazioni di necessità ed emergenza. Auguro a voi e alle vostre famiglie un sereno Natale e un buon anno all'insegna dell'ottimismo, guardando a un futuro sicuramente migliore, grazie da parte mia e di tutta l'amministrazione".