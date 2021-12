PD, Luca Pione confermato coordinatore a Mondovì

Nelle scorse settimane si sono svolti, in tutta la provincia, i congressi del Partito Democratico: in ogni circolo, nel rispetto della normativa anti-covid, gli iscritti si sono radunati in assemblea, tornando a discutere di politica e di territorio.



Nel Circolo di Mondovì è stato confermato coordinatore Luca Pione, e fanno parte del direttivo Cesare Morandini (confermato vice-coordinatore), Maurizio Arduino, Marilena Bessone, Marco Fulcheri, Lucia Galfré, Laura Gasco, Stefania Magliano, Delfina Magnaldi, Augusto Scarrone (confermato tesoriere) e Gianluca Tomatis. “Dopo quattro anni difficili, in cui la pandemia ci ha resi più distanti, - commenta Pione - il compito della politica, soprattutto sui territori, è quella di tornare ad aggregare le persone, a farle sentire parte di una comunità. A Mondovì, tra pochi mesi, torneremo al voto: abbiamo scelto di dare continuità alla squadra che ha intrapreso il percorso a sostegno di Enrico Ferreri, fiduciosi di percorrere la strada giusta”.



Giovedì 16 dicembre, infine, all’Assemblea Provinciale tenutasi a Fossano, è stato eletto Segretario Provinciale il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, che riceve il testimone da Flavio Manavella. I componenti dell’Assemblea, inoltre, hanno votato la mozione “Una Donna Presidente della Repubblica”, rivolta a tutti i componenti del Partito Democratico, dal livello nazionale a quello locale: “una donna al Quirinale è un segnale tangibile e positivo per un Paese che ha bisogno di ritrovarsi nei valori fondamentali della Carta Costituzionale, ad iniziare dalla uguaglianza”.