Più controlli della velocità in via della Battaglia di Cuneo

L’amministrazione comunale di Cuneo sposterà in via della Battaglia in frazione Madonna dell’Olmo una delle apparecchiature pre-velox che presto lasceranno un’altra area della città, nella quale ormai si configura come superflua.



A darne notizia è l’assessore Luca Serale nella serata di oggi (20 dicembre), durante l’ultimo consiglio comunale del 2021, in risposta a un’interpellanza presentata dai consiglieri Sara Tomatis e Ivano Oggerro (PD).



Al centro della richiesta dei due interpellanti, la situazione dell’area compresa tra il ponte di via Roncata e l’area sportiva Piccapietra: “Una strada ad alto scorrimento, per la quale i residenti avevano chiesto interventi con una raccolta firme particolarmente partecipata dopo un grave incidente che aveva coinvolto due ragazzi. A distanza di un anno dalla prima presentazione di quest’interpellanza, torniamo quindi a proporla”.



L’assessore ha sottolineato come, nei mesi scorsi, l’amministrazione sia già intervenuta con la posa di una serie di dossi. Che secondo i consiglieri lasciano però un po’ il tempo che trovano: superato l’ultimo, prima di raggiungere il ponte di via Roncata i veicoli hanno ancora la possibilità di raggiungere velocità molto elevate.



“Conosciamo il tema e sappiamo che, su quella strada, qualche automobilista tende ad andare a grandi velocità – ha aggiunto Serale - . Sono stati anche intensificati i controlli nell’area, sovente sono presenti pattuglie della Municipale e di altre forze dell’ordine. La nostra intenzione è intervenire senza apporre un ulteriore attraversamento pedonale ma riposizionando un’apparecchiatura pre-velox nell’area”.