Un servizio nuovo per il Comune di Savigliano, ma anche per le zone limitrofe, gestito dalla Naturopata Elena Lucco in collaborazione con altre figure professionali, che ha come scopo principale il perseguimento del benessere della mente e del corpo dei propri clienti.

La Naturopatia, ricordiamolo, è la via del sentire secondo natura, le cui basi si fondono sugli antichi insegnamenti di Ippocrate. Qui troviamo una visione di più ampio respiro ed olistica del corpo umano, visto non come pura somma delle parti di cui è composto ma “unicum” energetico.

A tal scopo, nello Studio Ganapati si propongono interventi di guarigione al cliente che comprendono aspetti fisici, mentali ed emotivi.

Le tecniche utilizzate sono molteplici: l’Iridologia (metodo diagnostico che permette l’osservazione delle predisposizioni del corpo ad eventuali alterazioni funzionali, organiche o ristagni di tipo umorale/linfatico), la Fitoterapia, La Nutrizione naturale e quella Ortomolecolare, l’integrazione oligominerale, la Floriterapia, la MTC (Medicina Tradizionale Cinese), e molto altro ancora…

Lo studio si avvale della preziosa collaborazione di una Biologa Nutrizionista per l’eventuale redazione di diete personalizzate.

Questi approcci alla salute e al benessere umano non sono da considerarsi sostitutivi della Medicina tradizionale allopatica ma possono esserne di supporto, anche se in alcuni ambiti di azione risultano addirittura migliori e privi di effetti collaterali.

È sempre un buon momento per imparare a prenderci cura di noi stessi.

Si riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì.

Chi è Elena Lucco





Dopo la Laurea al Politecnico di Torino, alcune esperienze lavorative nel settore e, soprattutto dopo l’esser diventata mamma, Elena scopre il mondo della Naturopatia che, citando le sue stesse parole, è stata la “folgorazione sulla via di Damasco”. Inizia così ad intraprendere studi e ricerche sempre più approfondite, consegue in tempi brevi e con il massimo dei voti il Diploma in Naturopatia all’Istituto Rudy Lanza di Torre Pellice, ed inizia ad esercitare la professione di Naturopata a Savigliano. E’ regolarmente iscritta alla Federazione Nazionale Naturopati.

