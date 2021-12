Rincaro bollette? Ecco perché è arrivato il momento di cambiare

Il rincaro bollette è un argomento che preoccupa molto i consumatori che hanno appreso di recente che queste ci riserveranno una bella stangata pari all’aumento del 40%. Dalla prima circolazione della notizia, i consumatori si sono resi conto dell’importanza di riconsiderare le proprie condizioni contrattuali per la fornitura di luce e gas.

Dopotutto ogni consumatore ha sempre facoltà di rivolgersi all’operatore che ritiene più conveniente e può farlo in vari modi oltre a farsi inviare preventivi di spesa dai consulenti. Per esempio può consultare portali web sui quali reperire le informazioni utili sull’operatore di maggiore interesse come nel caso di queste recensioni per Iren , uno dei fornitori più popolari dell’ultimo periodo.

L’importanza di tenere sotto controllo il risparmio

Qualunque sia la forma di confronto e di decisione è chiaro che il consumatore tenderà sempre a cercare formule di reale risparmio economico e, quindi, vale la pena chiarire che la voce di spesa da confrontare è quella che riguarda il costo della materia energia. I costi fissi della bolletta, invece, sono stabiliti direttamente dall’Autorità di regolazione per l’energia Arera e, pertanto, sono uguali per qualsiasi azienda o fornitore operante su questo mercato.

Oltre al cambio di operatore che avviene senza costi aggiuntivi e senza sospensioni del servizio, sarebbe anche arrivato il momento di ripensare il modo in cui consumiamo luce e gas, prestando maggiori attenzioni a quelle che sono le voci di spesa più impattanti.

Consigli per dare un taglio alle bollette

Per esempio i vecchi elettrodomestici sarebbero da sostituire con quelli a miglior classe energetica e l’uso del riscaldamento o del condizionamento in modo incontrollato andrebbe ridimensionato, anche per una questione di rispetto ambientale. L’utilizzo quotidiano di luce e gas, dato spesso un po’ troppo per scontato, può incidere significativamente sui costi della bolletta per cui, per ogni rincaro converrebbe disporre di una strategia di contenimento dei consumi che, tuttavia, non incida sul confort abitativo.

Oggi più che mai è importante affidarsi a operatori responsabili anche verso l’ambiente, che assicurino catene di rifornimento energetico pulite e che abbiano voglia di investire sulle energie rinnovabile. Per questo il Governo incentiva i cittadini che effettuano lavori di miglioramento energetico presso stabili, condomini e abitazioni con sconti sull’IVA e incentivi fiscali considerevoli.

Soluzioni e incentivi per la casa

Anche l’aspetto strutturale delle abitazioni ha un certo valore ai fini del risparmio energetico e passa attraverso infissi, serramenti, metodi di approvvigionamento e riscaldamento e implementazione di nuove tecnologie capaci di ridurre i consumi e sfruttare i vantaggi delle energie rinnovabili.

Per risparmiare sui costi delle bollette, quindi, è necessario iniziare a pensare a soluzioni che vadano oltre il semplice taglio dei consumi e che si prendano cura non solo del conto che arriva a fine mese ma anche delle conseguenze di certi comportamenti nei confronti dell’ambiente. Perché il disastro ambientale resta pur sempre il conto più salato da pagare per noi e per i figli dei nostri figli.