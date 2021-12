SDA Bocconi si piazza al quinto posto tra le scuole di management europee

L’Università Bocconi ha davvero poco bisogno di presentazioni: storico ateneo milanese che propone numerosi corsi di laurea giuridico-economici, ogni anno è un obiettivo per tantissimi studenti che desiderano svolgere i loro studi in un’università così fortemente competitiva.

La scuola di management dell’Università Bocconi è quinta in Europa

Strettamente correlata all’ateneo è la SDA Bocconi, una scuola di management che propone master e corsi di formazione di alto livello dedicati in modo specifico al mondo manageriale.

SDA Bocconi, la quale è stata fondata nel 1971, è considerata la migliore business school italiana e negli scorsi giorni è riuscita a conseguire un altro prestigioso traguardo, piazzandosi al quinto posto nella classifica delle migliori business school europee.

A stilare questa graduatoria è stata una vera “colonna” del mondo del business e della finanza, ovvero Financial Times, quotidiano economico-finanziario londinese famoso in tutto il mondo.

Cosa ha fatto la differenza nella classifica prodotta da Financial Times

I parametri sulla base di cui è stata strutturata questa graduatoria sono diversi: Financial Times, infatti, ha considerato i risultati ottenuti dalle varie business school europee in 5 ranking differenti: MBA, ovvero Master in Business Administration, EMBA, ovvero Executive MBA, master rivolti a professionisti dalla carriera già ben avviata che seguono il loro percorso formativo portando avanti la loro professione, programmi “custom”, ovvero conferiti su commessa aziendale, programmi “open” ad iscrizione individuale e laurea magistrale in Management.

A consentire alla scuola di management SDA Bocconi di raggiungere questo notevole risultato sono stati diversi aspetti quali gli incrementi di salario ottenuti dagli allievi al termine dei relativi percorsi formativi, i loro miglioramenti di carriera, le esperienze internazionali maturate, il rapporto qualità-prezzo e anche il livello di gradimento espresso dagli stessi allievi.

Giuseppe Soda, dean di SDA Bocconi, intervistato da un noto quotidiano a tema economico, ha sottolineato come questo risultato sia frutto di un lavoro molto scrupoloso, ricordando come la business school abbia continuato ad erogare formazione di altissima qualità anche nei momenti più critici degli ultimi anni.

Un punto di riferimento prezioso per aspiranti studenti universitari, manager e aziende

L’Università Bocconi, dunque, ha confermato ancora una volta il suo blasone e la grande qualità della sua formazione, e questo traguardo non potrà che renderla un obiettivo ancor più ambito nel prossimo futuro.

Per gli studenti che vogliono studiare materie economico-giuridiche, o comunque improntate al business, non può che essere un’ottima prospettiva quella di riuscire a superare i test d’ingresso di quest’ateneo, quindi può senz’altro essere utile seguire percorsi formativi specifici come quelli proposti da come studentiedocenti.it , allo stesso modo SDA Bocconi può essere un validissimo punto di riferimento per tutti i manager che vogliono affinare le proprie abilità e competenze, come anche per le aziende che intendono sviluppare al meglio il potenziale dei propri dipendenti.

Come visto, infatti, tra le offerte formative di questa business school ci sono anche corsi di formazione di tipo “custom”, quindi strutturabili ad hoc per le esigenze delle imprese clienti.