Concerto di Natale per l’Ospedale di Saluzzo: un successo [FOTO E VIDEO]

momenti del concerto di Natale voluto dall'Officina delle Idee per l'Ospedale d Saluzzo

Tutto esaurito al Teatro Magda Olivero, sabato 18 dicembre per "il Concerto di Natale per l’Ospedale di Saluzzo” voluto dall’Associazione “Officina delle idee”.

"Un grande successo nel rispetto delle norme Covid, una partecipazione straordinaria che attesta l’ importanza dell’ ospedale per la città e il territorio e quanto ci sta a cuore – sottolinea il presidente di Officina Giovanni Damiano che ha condotto la serata".

Presenti sindaci dell’area, il sindaco di Saluzzo Calderoni, realtà di volontariato, associazioni, il luogotenente Fabrizio Giordano in rappresentanza dei Carabinieri, alpini, il nuovo primario della Medicina Interna della struttura ospedaliera saluzzese Luca Dutto e il dottor Paolo Costantini attuale primario, prossimo al pensionamento.

Bravi e applauditissimi protagonisti dell’iniziativa benefica "I Polifonici del Marchesato, insieme al Coro J4JOY diretti da Enrico Miolano le cui esibizioni vocali si sono alternate sul palco con letture a cura Compagnie “Teatro Prosa Saluzzo” e “Primo atto” coordinate da Corrado Vallerotti.

"Un impegno il cui successo ci gratifica" conclude Damiano, ringraziando quanti hanno collaborato all’iniziativa tra i quali il segretario Luca Franco.

L’evento è stato trasmesso sulla pagina facebook di TargatoCN

Per coloro che non sono riusciti a partecipare il concerto, con lo stesso format e sempre al teatro Magda Olivero si replica, sabato 8 gennaio, alle 20,45.

Anche questa serata sarà ad ingresso libero e per l’accesso sarà necessario il green pass oltre al rispetto delle misure di sicurezza imposte per il Covid come l’obbligo di indossare la mascherina.

Ulteriori informazioni: officinadelleideeassociazione@gmail.com